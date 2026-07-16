Cada vez más personas eligen cajas de seguridad privadas para proteger sus valores

Durante años, las cajas de seguridad bancarias fueron la única alternativa para quienes necesitaban resguardar dinero, escrituras, joyas, documentación importante u otros bienes de valor. Sin embargo, en los últimos tiempos comenzó a consolidarse una tendencia que ya es habitual en las principales ciudades del mundo: el alquiler de cajas de seguridad privadas no bancarias.

La posibilidad de acceder a un servicio con mayor disponibilidad horaria, atención personalizada, altos estándares de seguridad, absoluta confidencialidad y espacios especialmente diseñados para operar con comodidad —y a un precio menor al ofrecido por cualquier banco— ha impulsado a que cada vez más particulares, profesionales y empresas opten por este sistema de resguardo.

En la ciudad de La Plata, este modelo ya tiene un referente claro. Desde el año 2021, 901 BOX es la primera y única empresa de la región dedicada exclusivamente al alquiler de cajas de seguridad privadas cuya propuesta integra infraestructura de última generación con prestaciones orientadas a ofrecer un servicio más flexible, ágil y eficiente.

901 BOX surge de la evolución de un proyecto empresarial con fuerte arraigo en la ciudad de La Plata. Sus impulsores son los fundadores de 901 Seguridad Monitoreada, quienes decidieron trasladar más de 30 años de trayectoria en el sector a una iniciativa innovadora que, tras más de cinco años de actividad, ya suma más de 10.000 usuarios.

Respaldada por ese recorrido, la empresa combina el conocimiento de una firma líder en seguridad con instalaciones especialmente diseñadas para el resguardo de bienes de valor. Cada detalle fue concebido bajo estrictos protocolos de protección física y tecnológica, en un entorno donde la privacidad y la confianza son centrales.

901 BOX también cuenta con salas de reuniones y negocios totalmente equipadas, ampliando su concepto de servicio y ofreciendo espacios pensados para concretar operaciones financieras o gestiones en general, en un entorno seguro y confidencial.

Uno de los aspectos más valorados por sus clientes es la facilidad de acceso a sus bienes. La empresa dispone de cajas de distintos tamaños y plazos de contratación flexibles, además de un horario extendido de atención de lunes a sábado, boxes privados para operar con absoluta reserva, estacionamiento propio, ascensor y accesibilidad para personas con movilidad reducida.

“Nuestro objetivo fue crear un espacio donde cada cliente pueda resguardar sus valores con la tranquilidad de estar respaldado por una empresa con más de tres décadas de experiencia en seguridad. No se trata solamente de custodiar bienes, sino de ofrecer confianza, disponibilidad y un servicio pensado para las necesidades actuales”, señalan desde la firma.

Con una ubicación estratégica en el centro de la ciudad de La Plata, en Av. 51 entre 3 y 4, 901 BOX brinda máxima seguridad, tecnología de última generación, atención personalizada y absoluta confidencialidad, consolidándose como una alternativa más segura, moderna y económica para el resguardo de bienes de valor, con mayores niveles de privacidad y control frente al sistema bancario tradicional.

Más información en:

Calle 51 nro. 424 entre 3 y 4 – La Plata

Lunes a viernes de 9 a 16 hs. | Sábados de 9 a 12.30 hs.

Teléfono (0221) 410-9966

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