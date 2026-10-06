¡Cinco millones! El Cartonazo quedó vacante y acumula un súper pozo

El Súper Cartonazo de EL DIA quedó nuevamente vacante y el pozo alcanza ahora los $5.000.000 en la ronda que comienza este viernes, con la entrega de la nueva tarjeta que viene gratis con la edición impresa del diario EL DIA. Tras finalizar la jugada esta tarde sin que ningún participante consiga reunir los 15 aciertos necesarios para quedarse con el premio, desde este jueves se renuevan las ilusiones.

Es así que esta semana, sin un cartón completo, el premio no tuvo ganador y, tal como establece el reglamento, el millón de pesos correspondiente se acumula para la siguiente jugada que ya comenzó.

De esta manera, esta nueva edición tiene un atractivo especial para los lectores de La Plata y la Región, ya que el pozo partirá de los $5 millones. Como se dijo, la nueva tarjeta podrá retirarse de manera gratuita junto con la edición impresa de EL DIA de este jueves y volverá a contener 15 números distribuidos entre el 00 y el 89.

Una vez que tengan el nuevo cartón, los jugadores deberán controlar los números que aparecen diariamente en el diario y en eldia.com desde el próximo viernes y hasta el martes siguiente. El objetivo es completar los 15 números de la tarjeta dentro del período establecido para la jugada.

El premio queda reservado para quien logre completar el cartón con todos los aciertos. En caso de que aparezca más de un ganador, el pozo se reparte en partes iguales entre quienes presenten tarjetas válidas, de acuerdo con las condiciones del juego. Para acreditar el premio, el ganador debe comunicarse al 412-0101 y presentarse con su DNI y la tarjeta en las oficinas de EL DIA, en Diagonal 80 Nº 815.

En estas ocasiones, la acumulación del pozo suma nuevas posibilidades para ganar el Súper Cartonazo.