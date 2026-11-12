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En Plaza Azcuénaga

Circuito Cuga: dos días de gastronomía, juegos, música y actividades para la familia

La 2da edición del ciclo itinerante gastronómico se realizará los días 14 y 15 de noviembre , de 11 a 20, con entrada libre y gratuita

Por Redacción

El ciclo itinerante del Circuito Urbano Gastronómico (CUGA) llega a Plaza Azcuénaga con su segunda edición los días 14 y 15 de noviembre , de 11 a 20 horas, con entrada libre y gratuita.

Con producción del Circuito Urbano Gastronómico (CUGA) en coproducción con el Diario El Día, la Fundación Pro Humanae Vitae (FPHV) y el acompañamiento de la Municipalidad de La Plata, la propuesta con entrada libre y gratuita es abierta para toda la familia.

Además contará con 15 puestos gastronómicos con propuestas para todos los gustos: bondiola al disco, vacío, matambre a la pizza, hamburguesas, shawarma, comida mexicana, helados, opciones veganas, tequeños, crepes, licuados y helados, además de un completo patio cervecero. En esta oportunidad, se sumará el paseo de artesanos de Manos Platenses con sus más de 70 puestos con una inmensa diversidad de propuestas además de parques infantiles, metegol libre, un stand del Diario El Día con actividades para niños y la Biblioteca Belgrano con espacio de lectura infantil.

El cronograma:

Sábado 14/11

  • 15:00 - AMILA
  • 16:15 - ADRI WILT
  • 17:30 - NADA INTERFIERA
  • 18:45 - MAXI ESPINOLA
  • 20:00 HIT VOX

Domingo 15/11

  • 15:30 - AENYEL
  • 16:30 -JAVICO
  • 17:30 - RETRO MUSIC
  • 18:30 - WOOKIES
  • 19:30 - NICO FLORES
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