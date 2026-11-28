Durante años, vender en redes parecía tener una sola cara: influencers con millones de seguidores, vidas aspiracionales y producciones cuidadas. Hoy las marcas buscan otra cosa. Cada vez más empresas contratan a personas comunes para que graben con su celular videos que muestran sus productos en uso, sin filtros ni escenografía. El fenómeno se llama UGC y se convirtió en una salida laboral para quienes quieren crear contenido sin ser famosos.

La sigla viene del inglés User Generated Content, que se traduce como "contenido generado por usuarios". En su versión original, abarca material que los usuarios crean voluntariamente sobre una marca, producto o servicio, y surge de experiencias reales de los consumidores, a diferencia del contenido producido por las empresas.

UGC orgánico y UGC pago

El concepto tiene dos variantes. Por un lado está el UGC orgánico, que un usuario publica sin cobrar y la marca comparte; por otro, el UGC pagado, que la marca encarga a un creador con dirección, guion y objetivos comerciales. Esta segunda modalidad es la que dio origen a un nuevo oficio.

El esquema es simple: el creador entrega los archivos y la marca los usa en sus propias redes o en pauta. Los formatos más pedidos son reseñas, tutoriales, "unboxings" y demostraciones de productos o aplicaciones.

Por qué las marcas apuestan por personas reales

La explicación está en la confianza del público. Según datos difundidos en el marco del Tent Creator Summit 2026, el 83% de los jóvenes latinoamericanos asegura que el contenido de personas reales influye más en sus compras que la publicidad, y el 36% valora la autenticidad y los formatos sin filtro por encima de cualquier otro recurso.

El rendimiento también pesa. Las métricas del sector citadas en ese encuentro indican que las campañas con UGC consiguen hasta cuatro veces más clics y un costo por cliente entre 20% y 50% menor que la compra de medios tradicional.

"La publicidad tradicional es la misma pieza que ves por todos lados", planteó Paula Natale, directora general de HANG, una agencia argentina dedicada exclusivamente al UGC, que trabaja con una comunidad de más de 3.500 creadores.

El precio también juega a favor. Contratar UGC resulta más económico que trabajar con un influencer: un influencer muy famoso puede cobrar u$s50.000 por un reel.

Un mercado en crecimiento

La economía de los creadores ya tiene sus propios encuentros en el país. El Tent Creator Summit realizó su tercera edición el 27 de octubre en BA Ferial (ex Costa Salguero), en el marco de la TecWeek 2026, y reunió a creadores, marcas, agencias y plataformas de habla hispana, con más de 150 speakers.

A escala global, las consultoras proyectan un crecimiento sostenido. Fortune Business Insights estimó que el mercado de plataformas de contenido generado por usuarios alcanzó los 7.100 millones de dólares en 2025 y podría llegar a 64.310 millones en 2034.

Cuánto se cobra

En la Argentina, el mercado todavía es joven. Julián Ocampo es un referente local del UGC y creó una academia que forma creadores. Según explicó, en Estados Unidos algunos creadores facturan u$s10.000 o más, mientras que en el país la actividad recién está tomando impulso.

"Un video en Argentina se puede pagar entre u$s70 y u$s80", dijo Ocampo a iProUP, aunque algunos cobran más o menos según la marca y el acuerdo. Según su experiencia, la mayoría de sus alumnos gana entre u$s1.200 y u$s4.000 por mes. La clave, sostiene, es evitar acuerdos por un solo video y ofrecer servicios con recurrencia, como contratos mensuales.

Un detalle que conviene negociar desde el principio son los derechos de uso. Algunos creadores cobran entre el 30% y el 50% del precio base por los derechos de uso completos; otros los incluyen sin cargo si se negocia antes de que comience el proyecto.

Cómo empezar sin seguidores

La gran diferencia con el mundo de los influencers es que no hace falta una audiencia propia. El creador de UGC pagado vende su contenido, no su audiencia, y puede trabajar con pocos seguidores porque el material se publica en las cuentas del cliente.

Lo que sí se necesita es un portfolio. La especialista en marketing Belu Barrague recomienda elegir un nicho, usar las redes como portfolio con la palabra "UGC" en la biografía y crear contenido con productos que ya se usan en casa, como recetas o rutinas de skincare. También sugiere buscar oportunidades en plataformas como Upwork, Fiverr, Hubb y Billo.

No es tan fácil como parece

Detrás de la promesa de trabajar desde casa hay un mercado exigente y todavía desordenado. En la Argentina, el UGC está dando sus primeros pasos, y cuando se habla de ingresos el sector se vuelve más heterogéneo. Ni siquiera hay acuerdo sobre cuánto vale un video: algunos creadores cobran 75 dólares y otros 750, y ni las marcas saben qué es justo ni los creadores cuánto cobrar.

Para llegar a un ingreso estable hacen falta varias cosas: clientes que contraten todos los meses y no un video suelto, un portfolio que se destaque y descontar las comisiones que cobran algunas plataformas. Para la mayoría, más que un atajo a la plata fácil, es un trabajo que se construye de a poco.

Los cuidados

El crecimiento del sector también exige reglas claras. Como parte de la gestión profesional, se recomienda firmar acuerdos de uso. Del lado del público, las publicaciones pagas deberían identificarse como publicidad, y conviene consultar otras opiniones cuando las reseñas parecen demasiado perfectas.