Con Club EL DIA aprovechá increíbles descuentos

El Club EL DIA le brinda a sus socios la oportunidad de aprovechar descuentos especiales y comprar productos a precios accesibles. Se trata de una propuesta en la que se ofrece un 20% off.
Entre las ofertas se destacan juguetes, accesorios y remeras con los colores de los equipos de fútbol. Una oportunidad para renovar lo que necesitás y encontrar alternativas económicas. Y todo con descuento para los socios de Club EL DIA.
Para suscribirse hay que llamar al 412-0123, de lunes a viernes, de 10:30 a 16:30 (más info en https://club.eldia.com/). Además se pueden aprovechar descuentos exclusivos en un largo listado de comercios adheridos al Club.
El listado de productos
Estos son los productos que se puede adquirir, y que para los socios del Club EL DIA tienen un 20% de descuento:
Pelota de fútbol nº 5 $20,000
Pelota de fútbol nº 3 $8,000
Remeras de la 12: $15.000.
Burbujeros $8,000
Cubo áagico $8,000
Mochilas capiabara $15,000
Tapas de diarios $10,000
Martin Fierro $30,000
Libros de Estudiantes $20,000
Libro Mundial de Francia $20,000
Libro de princesas Mulan $15,000
Libros para pintar $5,000
Libros de Sherlock Holmes $15,000
Crucigramas $5,000
Colección autos de lujo $15,000
Libros de Cars $15,000
Colección cocina $15,000
Colección princesas $15,000
Libro para pintar con pinturitas $ 9,900
PRODUCTOS DE BAZAR:
Torteras $15,900
Pizzeras $9,900
Ensaladeras $ 9,000
Fruteras $ 9,900
Mates $12,000
Vaso medidor $5,900
Cubierteros $ 9,900
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