Con Club EL DIA aprovechá increíbles descuentos

El Club EL DIA le brinda a sus socios la oportunidad de aprovechar descuentos especiales y comprar productos a precios accesibles. Se trata de una propuesta en la que se ofrece un 20% off.

Entre las ofertas se destacan juguetes, accesorios y remeras con los colores de los equipos de fútbol. Una oportunidad para renovar lo que necesitás y encontrar alternativas económicas. Y todo con descuento para los socios de Club EL DIA.

Para suscribirse hay que llamar al 412-0123, de lunes a viernes, de 10:30 a 16:30 (más info en https://club.eldia.com/). Además se pueden aprovechar descuentos exclusivos en un largo listado de comercios adheridos al Club.

El listado de productos

Estos son los productos que se puede adquirir, y que para los socios del Club EL DIA tienen un 20% de descuento:

Pelota de fútbol nº 5 $20,000

Pelota de fútbol nº 3 $8,000

Remeras de la 12: $15.000.

Burbujeros $8,000

Cubo áagico $8,000

Mochilas capiabara $15,000

Tapas de diarios $10,000

Martin Fierro $30,000

Libros de Estudiantes $20,000

Libro Mundial de Francia $20,000

Libro de princesas Mulan $15,000

Libros para pintar $5,000

Libros de Sherlock Holmes $15,000

Crucigramas $5,000

Colección autos de lujo $15,000

Libros de Cars $15,000

Colección cocina $15,000

Colección princesas $15,000

Libro para pintar con pinturitas $ 9,900

PRODUCTOS DE BAZAR:

Torteras $15,900

Pizzeras $9,900

Ensaladeras $ 9,000

Fruteras $ 9,900

Mates $12,000

Vaso medidor $5,900

Cubierteros $ 9,900