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Conectados pero solos: ¿por qué cuesta tanto relacionarse?

Por Redacción

Como todos los domingos, la edición impresa de EL DIA de los domingos viene recargada. Crímenes, inseguridad, una economía frágil... aunque es indispensable contar todo, en ocasiones genera cansancio extremo. Por eso, este diario trae los domingos una propuesta diferente con TEMAS: exhibir lo que otros medios no. Si te perdiste los artículos de la semana pasada, dejamos una selección de las notas más destacadas de la próxima edición:

  • La vejez que querés empieza a construirse mucho antes.
  • Conectados pero solos: por qué cuesta tanto relacionarse.
  • Cuando la exigencia de poder con todo termina convirtiéndose en ansiedad.
  • La transformación de la nutrición: las inyecciones para bajar de peso cambiaron las reglas.
  • La corona, en papel. Los libros que vuelven a abrir las heridas de la realeza.
  • El color vuelve a ganar la calle en el London Fashion Week.
  • Octubre en el streaming: adaptaciones de clásicos, nuevas temporadas, terror, superhéroes y más.
  • Tom Cruise desaparece. Cómo fue la transformación más osada de su carrera.
  • En las montañas de la locura. Por qué la escalada extrema se convirtió en un fenómeno del cine.
  • ¿Por qué la hache no es tan muda como parece?
  • El ritual de leer y escribir. Entrevista a Inés Busquets en el estudio de EL DIA.
  • La magia de Alejandro Dumas. El escritor que puede hacer que un chico se enamore de los libros.
  • Amor inesperado. Hablaron por casualidad, nunca le pidió el número y hoy se van a casar.
  • Las flores que se multiplican solas y llenan de color el jardín.
  • ¿Necesitamos hacer “detox”? Qué hay detrás de la idea de “limpiar” el organismo.
  • Moverse hoy para llegar mejor a los años que vienen.
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