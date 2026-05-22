Cruzando El Charco vuelve a casa para celebrar a lo grande

Después de años de crecimiento sostenido, giras multitudinarias, discos consagratorios y escenarios repletos en todo el país, Cruzando El Charco regresa a La Plata —la ciudad que los vio nacer— para protagonizar una de las fechas más importantes de su carrera. Pero esta celebración tendrá un valor todavía más especial: la banda confirmó que no realizará shows en CABA durante todo este año, convirtiendo al recital en Atenas en la gran oportunidad para volver a verlos en vivo en la región.

Por eso, el 1 de agosto no será simplemente un aniversario. Será una cita obligada para miles de seguidores que esperan reencontrarse con una banda que logró transformarse en una de las propuestas más convocantes y queridas del rock argentino actual. Quienes quieran vivir la potencia, la emoción y la conexión única que genera Cruzando El Charco sobre el escenario, tendrán en Atenas la única gran chance de hacerlo este 2026.

Con una identidad musical que combina rock, candombe, pop y canción popular, el grupo construyó en estos 14 años un repertorio cargado de himnos generacionales y letras que atraviesan emociones cotidianas, amores, pérdidas y celebraciones. Cada show de Cruzando El Charco se convirtió con el tiempo en una experiencia colectiva donde el público canta de principio a fin, y la fecha en Atenas promete llevar esa comunión a otro nivel.

Además, el concierto marcará el inicio de una nueva etapa artística para la banda, ya que será la antesala del lanzamiento de su próximo disco de estudio, previsto para finales de este año. Con nuevas canciones en camino y un presente artístico en constante expansión, Cruzando El Charco sigue consolidando su lugar como una de las bandas más importantes de la escena nacional.

El 1 de agosto, el Microestadio Atenas será escenario de una noche histórica. Un festejo cargado de pasado, presente y futuro. Una celebración de 14 años de música y camino recorrido. Y, sobre todo, la oportunidad única de ver a Cruzando El Charco en vivo en un año donde no habrá shows en Capital Federal.