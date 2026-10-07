Como todos los domingos, la edición impresa de EL DIA de los domingos viene recargada. Crímenes, inseguridad, una economía frágil... aunque es indispensable contar todo, en ocasiones genera cansancio extremo. Por eso, este diario trae los domingos una propuesta diferente con TEMAS: exhibir lo que otros medios no. Si te perdiste los artículos de la semana pasada, dejamos una selección de las notas más destacadas de la próxima edición:

* De ser "casi algo" a "exclusivos", cómo cambias las relaciones amorosas entre los jóvenes

* El gimnasio ya no es lo que era: poses, estatus, prioridad estética y riesgos entre las máquinas

* "Solo hablo con la IA": los chatbots reemplazan las charlas que los chicos solían tener con sus padres

* Tener hijos dejó de ser prioridad: por qué cambian las formas de maternidad y paternidad en la Región

* De Shakira a los Beckham: Semana de la Moda de París

* ¿Los influencer son mala influencia? Recomendaciones sospechadas, desde las apuestas ilegales hasta la reciente reventa de entradas

* Michael Douglas y Kathleen Turner, la mentira que duró 40 años

* “The Chairman” Eddie Murphy llega (tarde) a la tevé

* Cómo golpea el cambio climático en la Región a raíz del fenómeno El Niño

* Ayunos intermitentes: los riesgos de pasar demasiadas horas sin comer