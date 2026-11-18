Como todos los domingos, la edición impresa de EL DIA de los domingos viene recargada. Crímenes, inseguridad, una economía frágil... aunque es indispensable contar todo, en ocasiones genera cansancio extremo. Por eso, este diario trae los domingos una propuesta diferente con TEMAS: exhibir lo que otros medios no. Si te perdiste los artículos de la semana pasada, dejamos una selección de las notas más destacadas de la próxima edición:

Familias y escuelas. Una relación bajo presión, entre las demandas y la responsabilidad compartida.

Del ahorro al disfrute. Cómo cambió la relación con el dinero entre las generaciones.

Dientes perfectos, salud descuidada. La contradicción detrás de la sonrisa.

Tesoros que cambian de mano.

Cuando la pasarela deja el escenario y sale al encuentro del público.

Bond sigue, ahora con Pattinson.

"El fantasma": Cómo filmar la presencia de lo que no está.

Cien años y una canción por tocar.

Entre cables y carnes. Entrevista al escritor platense, Nicolás Poggi.

Alquilar y decorar: cómo hacer propio un espacio sin modificarlo.

¿Agua fría o natural? Qué pasa en el organismo cuando tomaste agua con hielo.

Mitos y verdades sobre las proteínas: ¿cuánto necesitamos realmente?

Osteoporosis. El riesgo que avanza en silencio y puede cambiar la vida después de los 50.