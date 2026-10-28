Desayuná e informate: EL DIA, en los comercios de La Plata

El diario EL DIA continúa acompañando a sus lectores todos los días con información y una propuesta que combina el desayuno con la actualidad local. A través de la iniciativa “Desayuná e informate”, distintos comercios de la ciudad se suman para acercar el diario a los vecinos.

La propuesta reúne a establecimientos gastronómicos de La Plata que forman parte de esta iniciativa: Giulietta, en Diagonal 73 y 18; Pertó, en 9 esquina 35; FortuBar 59, en 59 N.º 872, entre 12 y 13; Magrada, en 54 esquina 8; Portofino, en 13 bis y 42; Los Hermanos, en 137, entre 67 y 68; Gundy’s, en Cantilo y esquina 13 B; y Nash, en 7 y 43.

La iniciativa busca reforzar el vínculo entre EL DIA y los lectores, integrando la lectura del diario a uno de los momentos cotidianos de los platenses.

Cómo sumarse a la propuesta de EL DIA

Los comercios interesados en participar y formar parte de esta sección pueden comunicarse por correo electrónico a clubeldia@eldia.com para conocer las posibilidades de incorporación.

De esta manera, EL DIA continúa generando espacios de encuentro entre sus lectores y los comercios locales, con una propuesta que combina información, cercanía y presencia en la vida cotidiana de la ciudad.