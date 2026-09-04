Desde este sábado, EL DIA te trae "El arte del buen mate"

Desde este sábado, los lectores del diario EL DIA podrán encontrar en los kioscos de diarios y revistas una nueva propuesta con mates, accesorios y opciones ideales para acompañar cada cebada. Los productos se pueden pedir directamente al canillita.

El mate forma parte de una de las costumbres más arraigadas de los argentinos y, para quienes disfrutan de ese ritual todos los días, contar con los elementos adecuados hace la diferencia. Por eso, EL DIA presenta “El arte del buen mate”, una propuesta que reúne diferentes alternativas para acompañar el momento de la yerba y el agua caliente, con productos para distintos gustos y necesidades.

¿Dónde conseguirlos?

“El arte del buen mate” estará disponible desde este sábado en los kioscos de diarios y revistas. Para conseguir cualquiera de los productos de la colección, simplemente hay que pedírselo al canillita.

Una nueva propuesta de El Día para acompañar cada ronda de mates y convertir una costumbre cotidiana en todo un ritual.

Suscriptores de EL DIA, 25% de descuento

Los suscriptores de EL DIA tendrán un beneficio exclusivo de 25%. En ese caso deberán comprarlo en Diagonal 80 Nº 815 entre 3 y 47.

Hay 6 opciones para elegir, con diferentes diseños y precios:

- Mate Acero, con bombilla: $10.900.

- Mate Aluminio, con bombilla: $10.900.

- Mate Ginebra, con bombilla: $12.900.

- Mate Ritual, con bombilla: $12.900.

- Dúo Alquimia, que incluye yerbera + azucarera: $10.900.

- Matero Guarda Pampa: $18.900.

De esta manera, la colección permite elegir desde un mate clásico de acero o aluminio hasta alternativas de colores y diseños diferentes, además de sumar accesorios para completar el equipo matero.

La iniciativa busca acompañar una de las costumbres más populares de los hogares argentinos con productos que combinan mate, bombilla y accesorios, ideales tanto para disfrutar en casa como para llevar a cualquier lugar. Además, la variedad de precios permite encontrar una opción acorde a diferentes presupuestos, con alternativas que parten de los $10.900.

El arte del buen mate

El mate es mucho más que una infusión: es un ritual que comienza desde el momento en que se prepara. Para conseguir una buena cebada, cada paso cuenta y también resulta fundamental contar con las herramientas adecuadas.

La clave está en combinar una correcta preparación de la yerba con agua a la temperatura justa. El material destaca que el agua debe utilizarse caliente, pero sin llegar a hervir, y recomienda mantenerla entre 75°C y 80°C durante la cebada.

El primer paso consiste en llenar el mate hasta aproximadamente las tres cuartas partes de su capacidad con yerba. Luego se tapa la boca con la mano, se da vuelta y se sacude durante unos segundos. De esta manera se busca elevar el polvo y evitar que la bombilla se tape. Después llega la inclinación. El mate debe colocarse unos 45 grados, dejando la yerba recostada sobre uno de sus lados y generando un espacio libre en el otro. Allí se incorpora el primer chorro de agua.

Ese primer aporte debe realizarse con agua tibia, alrededor de 40°C, y se recomienda dejar reposar la yerba durante un minuto para que absorba la humedad.

Una vez hidratada la yerba, la bombilla se introduce de manera paralela a la pared interna del mate hasta llegar al fondo. El procedimiento indica realizar entonces un movimiento hacia adentro y evitar volver a moverla. El último paso es el cebado. El agua caliente, entre 75°C y 80°C, debe servirse siempre en el hueco donde se encuentra la bombilla. Mientras tanto, la llamada “montañita” de yerba seca debe mantenerse del lado opuesto para ir incorporándola progresivamente durante las distintas cebadas.

Contar con un mate y un termo permite tener a mano las herramientas esenciales para acompañar este ritual cotidiano y prestar especial atención a uno de los aspectos fundamentales de una buena cebada: servir el agua a la temperatura justa. Porque, tal como resume la guía, el secreto para lograr una cebada duradera no depende solamente de la yerba, sino también de cómo se cuida el agua y de la elección de las herramientas.