El Cuarteto de Nos vuelve a La Plata luego de una gira internacional repleta de sold outs

Luego de un 2025 consagratorio y atravesado por una de las giras más importantes de su carrera, El Cuarteto de Nos, llega a La Plata para presentarse el próximo 29 de mayo en el Estadio Atenas en el marco del exitoso TOUR PUERTAS.





La banda uruguaya atraviesa un momento histórico. Tras el lanzamiento de Puertas, su nuevo disco editado en mayo de 2025, El Cuarteto de Nos emprendió una gira internacional que recorrió 52 ciudades durante el año y agotó entradas en algunas de las salas y estadios más importantes de Latinoamérica.

El tour tuvo momentos emblemáticos como el sold out en el Movistar Arena de Chile, el multitudinario show en el Estadio Ferro de Buenos Aires y una noche histórica en el Palacio de los Deportes de Ciudad de México, donde el grupo registró versiones en vivo de canciones que rápidamente se transformaron en himnos de esta nueva etapa.

Con Puertas, la banda volvió a demostrar su capacidad para reinventarse sin perder identidad. El disco presenta ocho canciones atravesadas por la reflexión, la emoción y la mirada crítica que caracteriza al grupo liderado por Roberto Musso, consolidando una vez más su lugar como una de las propuestas más originales y vigentes del rock iberoamericano.

Además, la fecha en La Plata tendrá un condimento especial para los fanáticos: se cumplen 20 años de “Yendo a la Casa de Damián”, una de las canciones más emblemáticas en la historia de la banda y un clásico absoluto del rock rioplatense. Dos décadas después de su lanzamiento, el tema continúa atravesando generaciones y ocupando un lugar central en cada show.

Luego de cerrar el año con un impactante sold out en Montevideo y anunciar nuevas fechas internacionales para 2026, El Cuarteto de Nos volverá a encontrarse con el público platense en una noche que promete recorrer todas las etapas de su carrera: desde los clásicos que marcaron a toda una generación hasta las nuevas canciones de Puertas, un disco que sigue abriendo caminos alrededor del mundo.

Las entradas ya se encuentran disponibles con el beneficio de 4 cuotas sin interés con Banco Provincia. Una experiencia que no te podés perder.

Produce: GONNA GO