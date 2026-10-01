El Mato a un Policía Motorizado cierra el año en La Plata

El Mato a un Policía Motorizado confirma su último show del año en Noches Capitales 2026 para el sábado 19 de diciembre en el Hipódromo de La Plata. Una nueva luna desbloqueada para la banda que lleva veinte años arriba de los escenarios conquistando destinos de Latinoamérica y Europa.

La venta de entradas estará disponible desde el día Jueves 1 de octubre con todos los medios de pago y un beneficio de 12 cuotas sin interés con tarjetas de Banco Provincia a través de www.livepass.com.ar.

Recientemente, la banda regresó al Movistar Arena con localidades agotadas en un reencuentro inolvidable con sus seguidores coronando este show con un clima festivo, de unión, emoción y pogos al ritmo de sus grandes himnos.

Durante 2025, EL MATO, estuvo dedicado a la celebración de los veinte años de la banda con la edición de una sesión en vivo y una serie de conciertos en el Estadio Obras Sanitarias donde repasaron la trilogía de EPs que editaron entre 2005 y 2008: Navidad de reserva, Un millón de euros y Día de los muertos.

El año pasado, la banda realizó algunos de los shows más importantes y convocantes de su trayectoria internacional como el Pepsi Center de Ciudad de México, el Movistar Arena de Madrid y el Sant Jordi Club de Barcelona, además de su participación en festivales como Fauna Primavera en Santiago de Chile, Rock al Parque en Bogotá y Vive Latino en México.

También llevó a cabo presentaciones en Estados Unidos con fechas en ciudades como Dallas, Minneapolis, Chicago, Cleveland, Philadelphia y Nueva York.

Por su parte, Santiago Motorizado viene de una extensa gira con más de 30 presentaciones que incluyeron 22 ciudades europeas, 5 destinos en México y por primera vez el recorrido se extendió hasta Oceanía y Asia, capturando el público de Australia (Sydney, Melbourne, Brisbane y Byron Bay) y Japón (Tokio y Osaka).

Luego de haber transitado una edición deslumbrante en 2025, Noches Capitales llega con su edición 2026 en el Hipódromo de La Plata con nuevos artistas que darán vida a un ciclo que ya es un clásico y la agenda ya es excepcional.

La próxima fecha será el 23 de octubre La Konga llevará su fiesta a puro cuarteto a esta edición 2026. Luego, recibiremos a Babasonicos el 14 de noviembre donde desplegará los sonidos de su último material “Cuerpos, Vol.1”. con un espectáculo único, imponente, y una puesta novedosa.

El 21 de noviembre llegará el momento de escuchar aquellas canciones que son parte de la escena musical de la mano de La Vela Puerca, Las Pelotas y Barbi Recanati en una noche imperdible en la ciudad de las diagonales. Mientras que el 28 de noviembre el Hipódromo de La Plata recibirá a Un Poco de Ruido para una fiesta inolvidable.

El 4 de diciembre La Banda de Carlitos y Euge Quevedo dará un show a puro baile con su ritmo cuartetero en una nueva luna recientemente anunciada. Al día siguiente, el 5 de diciembre Seru Girán por Lebón y Aznar llega por primera vez a La Plata, y marcará nuevamente un hito en la historia. Los músicos presentarán las canciones más emblemáticas de nuestro imaginario colectivo en un concierto que, aclamado por el público y la crítica, es la confirmación de que las canciones de Seru Girán han pasado de generación en generación, y que hoy tanto sus letras como su música son tan actuales como cuando se compusieron.

Finalmente, será el turno de El Mato a un Policia Motorizado el día 19 de diciembre en una celebración única de sus mayores éxitos que marcan la vida de muchos desde hace veinte años.

SOBRE EL MATO A UN POLICIA MOTORIZADO

Nació en La Plata, Argentina, a mediados de 2003. Con sus primeros discos y sus presentaciones en vivo, la banda se convirtió en una referencia indiscutida del rock rioplatense y en una de las más influyentes de la escena en español.

A lo largo de más de dos décadas, recorrió Latinoamérica, Estados Unidos y Europa con giras propias, salas llenas y participaciones en festivales como Primavera Sound, Vive Latino, Lollapalooza, Ruido Fest, Tomavistas y LAMC. Su discografía, que reúne decenas de publicaciones entre álbumes, EPs y sencillos, fue editada en Estados Unidos, España, Brasil, México, Chile, Perú y Uruguay.

En 2022 recibió el Latin Grammy a Mejor Álbum de Rock por Unas Vacaciones Raras. En 2024 agotó el Movistar Arena con la gira de Súper Terror, y fue distinguido con el Premio Gardel a Mejor Álbum de Rock. En 2026, se encuentra nominado a Mejor Álbum Grupo de Rock por su producción discográfica Sesión 20° Aniversario.

Integrantes: Santiago Barrionuevo (Santiago Motorizado) – voz y bajo / Guillermo Ruiz Díaz (Doctora Muerte) – batería / Manuel Sánchez Viamonte (Pantro Putö) – guitarra / Gustavo Monsalvo (Niño Elefante) – guitarra / Agustín Spassoff (Afloyd) – teclados.

SOBRE NOCHES CAPITALES

Noches Capitales es desde el 2024 un verdadero ritual musical que enciende el Hipódromo de La Plata, transformado para la ocasión en una sala a cielo abierto dedicada a la experiencia sonora.

Su cartelera reunió a grandes referentes como Los Fabulosos Cadillacs, YSY A, Abel Pintos, Peces Raros, Miranda!, Andrés Calamaro, Guasones, Wos, Cuarteto de Nos, Dillom, Peces Raros, Ca7riel & Paco Amoroso, El Mato a un Policia Motorizado y Cruzando el Charco, entre otros.

El recinto, con su impronta histórica y su entorno abierto, es escenario de una comunión musical que reivindicó a la ciudad y su patrimonio como territorio vivo para la creación colectiva. Ubicado sobre avenida 44 y calle 115, el icónico Hipódromo vuelve a perfilarse como el escenario ideal para disfrutar de noches especiales, junto a grandes artistas, nuevos talentos y un público que comparte la experiencia entre amigos o en familia.

La propuesta se completa con comodidades de primer nivel: estacionamiento propio, una amplia y diversa oferta gastronómica con sello local, un sector VIP con vista preferencial y activaciones artísticas que acompañan cada jornada entre show y show.

En su última edición Noches Capitales vibró junto a 10 artistas consagrados durante 11 fechas inolvidables, conformando una de las grillas más explosivas del 2025 que seguramente doblará la apuesta este año, celebrando a cielo abierto la música argentina junto a multitudes.

“NOCHES CAPITALES 2026”

12 DE SEPTIEMBRE

LAS PASTILLAS DEL ABUELO

19 DE SEPTIEMBRE

DIEGO TORRES

23 DE OCTUBRE

LA KONGA

14 DE NOVIEMBRE

BABASONICOS

21 DE NOVIEMBRE

LA VELA PUERCA + LAS PELOTAS Y BARBI RECANATI

28 DE NOVIEMBRE

UN POCO DE RUIDO

4 DE DICIEMBRE

LA BANDA DE CARLITOS Y EUGE QUEVEDO

5 DE DICIEMBRE

SERU GIRÁN POR LEBÓN Y AZNAR

19 DE DICIEMBRE

EL MATO A UN POLICIA MOTORIZADO

ENTRADAS DISPONIBLES A TRAVÉS DE LIVEPASS

Con todos los medios de pago y 12 cuotas sin interés con Banco Provincia.

SOBRE GONNA GO

Es una de las productoras referentes de la escena musical y cultural argentina, con 19 años de trayectoria desarrollando shows, festivales y experiencias en vivo de gran impacto.

Responsable de ciclos y producciones emblemáticas como Rock en Baradero, Noches Capitales y grandes espectáculos en escenarios icónicos del país y el mundo, la productora trabaja junto a destacados artistas nacionales e internacionales, consolidando una identidad marcada por la innovación, la visión artística y la conexión con el público.

Actualmente, Gonna Go impulsa una nueva etapa en el Hipódromo de La Plata, transformándolo en uno de los principales espacios para experiencias musicales a cielo abierto de Argentina.