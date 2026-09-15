El polo de la región se unió por Estancia Iponá: un emotivo torneo solidario congregó a la comunidad en La Victoria Polo Country Club

El espíritu deportivo, la tradición campestre y la solidaridad más pura se fundieron este sábado en las instalaciones de La Victoria Polo Country Club (ubicado en Área 60). Más de 200 personas se dieron cita desde las 11:00 hs para presenciar un certamen benéfico atravesado por un clima de profunda emoción, cuyo propósito central fue recaudar fondos esenciales para colaborar en la reconstrucción del predio de la Estancia Iponá tras un devastador incendio.

La jornada tuvo un significado sumamente especial para la zona debido al valor histórico del lugar afectado. Ubicada en el kilómetro 34 de la Ruta Provincial 215, en el acceso a Estación Gómez (partido de Brandsen), la vivienda reducida por el fuego representaba el testimonio arquitectónico bicentenario de un establecimiento rural pionero. Perteneciente a la familia inglesa Gedge —afincada en la región desde hace 150 años—, la finca era el hogar de referentes fundamentales del deporte ecuestre local, como las hermanas Carolina, Cristina y Cecilia Gedge. Pioneras al integrar el primer equipo femenino de polo, hoy lideran la escuela infantil de equitación, la pensión de caballos y la organización de cabalgatas de la zona.

Frente al desafortunado siniestro, la respuesta de la comunidad "polera" fue inmediata y contundente. Un total de 10 equipos de la zona de La Plata y ciudades como Chascomús y Cañuelas salieron a la cancha para brindar su apoyo. El club anfitrión dispuso sus dos canchas y la logística completa para la competencia, contando con la participación activa de representantes de La Enriqueta, La Plata Polo, Las Flores Canbá, los jugadores de la propia Estancia Iponá y la escuadra local.

El certamen transcurrió entre aplausos, reencuentros y muestras constantes de afecto para los damnificados. El compromiso de los deportistas dentro del campo de juego y la calidez del público presente demostraron el enorme impacto social de la familia Gedge en la zona, transformando un día de dolor en un punto de partida lleno de esperanza para la reconstrucción de su histórico hogar.

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