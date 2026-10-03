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El regalo para mamá encontralo en Baobab: 30% de descuento y 6 cuotas sin interés

Por Redacción

Con el Día de la Madre cada vez más cerca, Baobab ofrece distintas opciones para elegir el regalo y aprovechar una promoción especial de Banco Provincia durante el viernes 9 y sábado 10 de octubre.

Durante esas dos jornadas habrá 30% de descuento y 6 cuotas sin interés, con un tope de reintegro de $40.000 por transacción.

Reserva tu producto en la semana

Para quienes buscan un regalo para una mamá que disfruta del deporte y el running, Baobab cuenta con distintas alternativas. Entre ellas se encuentran zapatillas de running, indumentaria técnica como calzas, remeras y tops, además de camperas rompeviento e impermeables.

La propuesta se completa con botellas térmicas y accesorios para actividades al aire libre, como gorros, viseras, cinturones portaobjetos y medias técnicas.

Desde Baobab recomiendan anticipar la elección y reservar el producto con tiempo para retirarlo durante los días en que estará vigente la promoción.

Así, el Día de la Madre se presenta como una oportunidad para elegir un regalo pensado para acompañar el entrenamiento, las actividades al aire libre o simplemente el día a día.

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