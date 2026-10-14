El sesgo de confirmación de la IA preocupa a los expertos

Como todos los domingos, la edición impresa de EL DIA de los domingos viene recargada. Crímenes, inseguridad, una economía frágil... aunque es indispensable contar todo, en ocasiones genera cansancio extremo. Por eso, este diario trae los domingos una propuesta diferente con TEMAS: exhibir lo que otros medios no. Si te perdiste los artículos de la semana pasada, dejamos una selección de las notas más destacadas de la próxima edición:

Influencers de la salud: por qué cada vez más profesionales crean contenido.

El sesgo de la confirmación de la inteligencia artificial preocupa a los expertos.

Los malos hábitos detrás de la diabete tipo 2: comer mal, pasar horas sentado y no hacer ejercicio.

Con una boutique, Dolce & Gabanna se despliega en Argentina.

Arnaldo André: "nunca sentí que no valía la pena el trabajo".

Wanda Nara, renovada. El rotundo cambio físico para su debut en el cine y su nueva vida de soltera.

Amor, violencia y narcotráfico: un "noir" bien latinoamericano.

Elvira Orphée, reunida. La vigencia de su voz.

El té, mucho más que una infusión. Una tradición milenaria que se reinventa y suma beneficios.

Piel y longevidad. La tendencia que apuesta por cuidar antes que corregir