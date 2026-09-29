Emanero, Conociendo Rusia, Pimpinela y Dyango: los planes musicales para este finde

Viernes 2 y sábado 3 de octubre, la agenda musical de La Plata se prepara para recibir grandes artistas. Emanero, Conociendo Rusia, Pimpinela, Sin Datos y Dyango serán parte de la programación del fin de semana, con propuestas que recorren distintos géneros y generaciones.

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Emanero presenta “Todo por un beso” en el Teatro Argentino

El viernes 2 de octubre, Emanero regresará a La Plata para presentar su tour “Todo por un beso” en el Teatro Argentino.

La fecha llega después de un nuevo sold out en el Movistar Arena, donde el artista alcanzó su quinto show agotado en ese recinto, consolidando una etapa de crecimiento sostenido en su carrera.

Conociendo Rusia vuelve al formato solista

El sábado 3 de octubre será el turno de Conociendo Rusia, que llevará su gira “Mateo” al Teatro Argentino de La Plata.

Después del Jet Love Tour, que incluyó tres funciones agotadas en el Movistar Arena y una extensa gira internacional, Mateo Sujatovich vuelve a encontrarse con su público desde un formato diferente: sin banda y acompañado únicamente por sus instrumentos.

La propuesta recupera el espíritu del Solo Tour que realizó en 2023, cuando recorrió más de veinte ciudades en seis países y agotó cinco funciones en el Teatro Gran Rex. Esta vez, el recorrido será todavía más amplio, con más de cincuenta ciudades previstas en diecinueve países.

Pimpinela llega al Hipódromo de La Plata

También el sábado 3 de octubre, Pimpinela llegará al Hipódromo de La Plata con su multipremiado espectáculo “Noticias del Amor”.

El show llega después de una gira con localidades agotadas en distintos puntos de América y España y de haber recibido dos Premios Estrella de Mar por el espectáculo, incluido el Estrella de Mar de Oro 2026.

Lucía y Joaquín Galán presentan una puesta que combina música, recursos audiovisuales, emoción y los momentos de humor que forman parte de la identidad del dúo. El repertorio reúne canciones que atraviesan distintas etapas de su trayectoria junto a nuevas composiciones.

Sin Datos y Dyango, también en la agenda

La programación del fin de semana se completa con Sin Datos y Dyango, sumando nuevas alternativas a una agenda que reúne propuestas de distintas generaciones

Cinco propuestas para el primer fin de semana de octubre

Jueves 1:

Dyango — Teatro Argentino

Viernes 2:

Emanero — Teatro Argentino

Sin Datos — Guajira

Sábado 3:

Conociendo Rusia — Teatro Argentino

Pimpinela — Hipódromo de La Plata