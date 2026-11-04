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Envejecer con amigos: los vínculos que pueden cambiar la forma de vivir la longevidad

Especialistas analizan esta nueva tendencia que comienza a ganar terreno en diferentes partes del mundo. Todo esto y mucho más en la edición del domingo

Crece el debate sobre la amistad en la adultez mayor

Por Redacción

Como todos los domingos, la edición impresa de EL DIA de los domingos viene recargada. Crímenes, inseguridad, una economía frágil... aunque es indispensable contar todo, en ocasiones genera cansancio extremo. Por eso, este diario trae los domingos una propuesta diferente con TEMAS: exhibir lo que otros medios no. Si te perdiste los artículos de la semana pasada, dejamos una selección de las notas más destacadas de la próxima edición:

  • Envejecer con amigos. Los vínculos que pueden cambiar la forma de vivir la longevidad.
  • La diversidad lingüística llega a las aulas y plantea nuevos desafíos para la enseñanza.
  • TCA. Señales de alerta que aparecen en los consultorios de La Plata.
  • Sinapsis. El juego que desafía la memoria y la lógica y nació en una localidad de 1.000 habitantes.
  • Vestidos para una primavera sin calor. Cómo llevarlos en los días templados.
  • Bravas muchachitas: treinta voces para el Indio
  • El arte de volver a empezar cuando la vida queda en el medio.
  • Un mundo oxidado detrás de las pequeñas historias.
  • El amor después del amor. Dos viudos que se reencontraron con la vida en una pileta de La Plata.
  • Los colores del poder. Lo que la ropa revela sobre las reglas de la realeza.
  • No todas las harinas son iguales. Qué aporta cada una y cómo elegir la más saludable.
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