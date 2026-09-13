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Este domingo, el truck de EL DÍA llega con ofertas y descuentos

Por Redacción

Este domingo, el truck de EL DÍA estará en 80 entre 134 y 135, de 11 a 19, con una propuesta especial para lectores y suscriptores: importantes descuentos y ofertas en distintos productos del diario.

Durante la jornada habrá 20% de descuento para suscriptores de EL DÍA que quieran aprovechar la promoción y acceder a libros, juegos infantiles y distintos artículos vinculados con la historia y la pasión deportiva de los platenses.

Entre las propuestas se destacan las publicaciones que recorren distintos momentos de la historia de Estudiantes de La Plata, pensadas para los hinchas que quieran sumar ejemplares a su colección.

Además, estará disponible una pieza especial para los coleccionistas: la reproducción de la primera página de EL DÍA del día en que Estudiantes se consagró campeón Intercontinental en Manchester, uno de los grandes hitos de la historia del club.

La propuesta se completa con otros libros que hicieron historia y distintos productos para chicos y para los amantes del fútbol.

La cita es este domingo, de 11 a 19, en 80 entre 134 y 135. Con Club EL DÍA, los suscriptores tienen un 20% de descuento para aprovechar la jornada y llevarse sus ejemplares favoritos.

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