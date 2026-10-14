Este domingo, los súper Cupones de EL DIA con descuentos imperdibles

Este domingo, EL DIA llega con una nueva edición de Súper Cupones, una propuesta para aprovechar descuentos especiales y comprar productos a precios accesibles. La cuponera reúne opciones para chicos, regalos y artículos para disfrutar en familia, con promociones que van desde los $5.000.

Entre las ofertas se destacan juguetes, accesorios y remeras con los colores de los equipos de fútbol. Una oportunidad para renovar lo que necesitás y encontrar alternativas económicas.

Súper Cupones de EL DIA: qué productos se pueden comprar y cuánto cuestan

La cuponera de este domingo incluye las siguientes propuestas:

Cubo mágico: $8.000.

Burbujero: $5.000.

Remeras del León, la 12 o del Lobo: $15.000.

Capibara con luces: $5.000.

Magic Crystal Mud: $5.000.

Con opciones para distintos gustos y edades, la propuesta permite elegir entre juguetes y productos ideales para regalar, con precios promocionales para aprovechar durante la semana.

Cómo comprar los productos de Súper Cupones

Para acceder a los precios publicados en la cuponera, hay dos alternativas de compra:

- En Raiders Jeans: la ropa se puede adquirir con los cupones a los precios promocionales en el local de calle 47 N° 609, de 9 a 20.

- En el Diario EL DIA: todos los productos están disponibles en diagonal 80 N° 817, de lunes a viernes, de 9 a 16, excepto feriados.

Envío a domicilio

Además, quienes realicen compras por más de $30.000 pueden solicitar el envío a domicilio llamando al 412-0123. El servicio está disponible dentro del perímetro comprendido entre las calles 1 y 31, y de 1 a 80, según las referencias de la promoción.

De esta forma, con los Súper Cupones, EL DIA suma una nueva oportunidad para acceder a productos seleccionados con descuentos y precios especiales. Una propuesta para consultar la cuponera, elegir las ofertas y aprovechar los beneficios.