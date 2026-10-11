Paros en escuelas, adultos mayores y la salud del Papa: este lunes, todo lo que tenés que saber con EL DIA

La educación, la actualidad de La Plata y la Región, el deporte y los principales temas nacionales e internacionales forman parte de la edición de este lunes 12 de octubre de EL DIA. Un repaso por las noticias que tenés que conocer para empezar la jornada, con las historias, los análisis y las voces que marcan la agenda del día.

Educación y sociedad: Entre paros y feriados, ¿se podrá cumplir en la Región y la Provincia los 190 días de clases? Además, claves para elegir un centro de larga estadía para adultos mayores en La Plata y un informe sobre el crecimiento del trabajo informal en el Conurbano.

La Plata y la Región: Plaza España reabre este lunes con shows de la colectividad española. También, un nuevo golpe a un reconocido frigorífico de la Región y los interrogantes que abre, junto con una historia que vuelve a poner en foco el derrame de petróleo en Magdalena, a 27 años del hecho, y una confesión sobre el acuerdo: “Fue un engaño”.

Deportes: Estudiantes tuvo la primera práctica de Marcos Rojo con la mira puesta en Flamengo. Además, la palabra de Melluso sobre el enojo de los hinchas y el ascenso de las chicas de Everton en hockey.

Argentina y el mundo: De qué trata la intervención quirúrgica al papa León XIV, cuáles son los riesgos y si vendrá a la Argentina. También, la relación entre Argentina y Brasil, a prueba de las tensiones políticas.

🗞️ Este lunes 12 de octubre, leé estos temas y mucho más en EL DIA.