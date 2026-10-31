Estudiantes juega la final de la Copa Libertadores y EL DÍA sortea un viaje para dos personas a Montevideo

En una propuesta junto a Modo Vuela, los hinchas del Pincha podrán participar por un viaje de ida y vuelta en el día y dos entradas para alentar a Estudiantes en la gran final. Para participar hay que estar suscripto a EL DÍA y seguir una serie de pasos en Instagram.

La ilusión de los hinchas de Estudiantes de La Plata ya se vive con intensidad y, en la previa de una de las citas más importantes del año, EL DÍA y Modo Vuela lanzaron una propuesta especial para que dos fanáticos puedan acompañar al Pincha en la gran final de la Copa Libertadores.

A través de un sorteo, se podrá ganar un viaje para dos personas a Montevideo, con traslado de ida y vuelta en el mismo día y dos entradas para ingresar al estadio y alentar al equipo albirrojo en la definición continental.

La iniciativa busca que dos hinchas tengan la posibilidad de vivir una experiencia inolvidable, acompañando al León en una jornada que promete quedar en la memoria de todos los simpatizantes.

Cómo participar del sorteo de EL DÍA y Modo Vuela

Para participar, los interesados deberán cumplir con tres requisitos:

Suscribirse a EL DÍA a través de eldia.com. Seguir las cuentas de Instagram @modovuela y @eldialp. Comentar en la publicación del sorteo por qué quieren vivir la final en la cancha y con quién les gustaría compartir ese momento.

El sorteo se realizará el lunes 23 de noviembre, en vivo durante el programa La Redonda, que se emite por FM de 19 a 23.

Cómo viajar a Montevideo para alentar a Estudiantes

Además del sorteo, quienes ya tengan su entrada para la final y todavía necesiten resolver cómo llegar a Montevideo podrán comunicarse directamente con Modo Vuela.

A través de su cuenta de Instagram, @modovuela, podrán consultar las distintas opciones de traslado disponibles para acompañar al Pincha en la definición de la Copa Libertadores.

Así, EL DÍA y Modo Vuela se unen para acercarles a los hinchas la posibilidad de vivir una final histórica desde las tribunas. Porque el Pincha juega la final y vos podés estar ahí.