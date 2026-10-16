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F2F en el Teatro Argentino: house con vinilos, gastronomía y arte en una de las arquitecturas más imponentes del país

El sábado 24 de octubre, Face To Face llega a La Plata con una jornada de seis horas que combina música y encuentro en uno de los edificios más emblemáticos de la ciudad.

Por Redacción

El próximo sábado 24 de octubre, el Teatro Argentino de La Plata será el escenario de F2F (Face To Face), una propuesta que invita a vivir la música electrónica desde otro lugar: con house en vinilos, gastronomía, coctelería y arte, en un entorno arquitectónico que convierte al espacio en uno de los grandes protagonistas de la jornada.

De 18 a 00 h, la experiencia propone seis horas para encontrarse, compartir y disfrutar sin apuros. Bajo una consigna que pone en el centro el valor del encuentro cara a cara, F2F invita a bajar el ritmo cotidiano y conectar a través de la música, los sabores y el entorno. La premisa de sus organizadores resume el espíritu de la propuesta: “ser parte será un goce perfecto”.

La música estará a cargo de Ana Hagen, Sol Porro y Andrés Sabat, quienes llevarán adelante una selección de house en vinilos. El formato analógico y la curaduría musical serán parte fundamental de una experiencia que prioriza el sonido, la escucha y el disfrute compartido.

La propuesta se completa con un menú especial a cargo de Lebrel, coctelería y distintas expresiones artísticas, en una combinación que amplía la experiencia. La idea es generar un espacio donde la música conviva con la gastronomía y el arte, y donde cada momento de la jornada invite a quedarse un poco más.

La elección del Teatro Argentino no es un detalle menor. Con su escala monumental, sus líneas geométricas y su gran atrio central, el edificio constituye uno de los espacios arquitectónicos más representativos de La Plata. En este contexto, F2F propone habitarlo desde una perspectiva diferente, integrando música y cultura contemporánea en un escenario que también tiene mucho para contar.

La primera tanda de entradas ya se encuentra agotada y la segunda está disponible a través de Alltickets.

F2F es una producción de Gonna Go, Juntada Collective y Secret Location, con el acompañamiento de Alltickets, Insert, Visage, Carpano, Fernet Branca, Heineken y Pepsi.

Entradas: https://alltickets.com.ar/evento/f2f-teatro-argentino

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