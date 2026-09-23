Fernando Senegaglia, psicólogo: "Los seres queridos son muy importante en la vejez"

Especialistas advierten que las decisiones que una persona toma desde la juventud van definiendo cómo transitará los últimos años de su vida. El desafío, plantean, es encontrar un equilibrio entre los logros, el trabajo y las necesidades materiales y aquello que muchas veces queda postergado: los vínculos, el tiempo compartido y los afectos.

Esta crónica y nuevas temáticas para los lectores de EL DIA llegan al suplemento TEMAS del próximo domingo. Con propuestas disruptivas, alejadas de la agenda que desgastan al público, estos son algunos de los mejores títulos acompañados de palabras autorizadas, como siempre, de especialistas platenses:

Conectados pero solos. Por qué cuesta tanto relacionarse. Diana Bonsignore, psicóloga, dice: "Lo que veo, hoy en día, es que lo que más se está sufriendo es la falta de contacto, la soledad, el aislamiento".

Cuando la exigencia de poder con todo termina convirtiéndose en ansiedad. Facundo Martínez Conte, psicólogo, advierte: "Las exigencias no son siempre externas. También están las que cada persona se impone a sí misma".

La transformación de la nutrición. Las inyecciones para bajar de peso cambiaron las reglas. Erica Bianquet, nutricionista, sintetiza: "Las nuevas medicaciones inyectables no deciden qué poner en el plato. La educación alimentaria sigue siendo protagonista en el tratamiento de la obesidad".

¿Necesitamos hacer "detox"? Qué hay detrás de la idea de "limpiar" el organismo. Martina Mansilla, nutricionista, afirma: "Un detox de primavera puede en tenderse como un momento para revisar hábitos, mejorar la alimentación y favorecer el equilibrio digestivo. No tiene que ver con dietas milagro ni con soluciones rápidas”.