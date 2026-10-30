Educación

Clasificados

Fúnebres

Mercados Online
TEMAS DE HOY:
Último momento
Con entrada libre y gratuita

Festival de la Cerveza Capital en La Plata

Del viernes 6 al domingo 8 de noviembre en el Camping Municipal de 122 y 56

Por Redacción

Llega una nueva edición del Festival de la Cerveza Capital, organizado por la Asociación de Cerveceros Artesanales Platenses (ACAP) e Islas Malvinas Asociaciones de Cervecerías Artesanales (IMACA), y con el acompañamiento de la Municipalidad de La Plata. Se realizará del viernes 6 al domingo 8 de noviembre en el Camping Municipal de 122 y 56, con entrada libre y gratuita.

Se trata de un festival que reúne a productores cerveceros de la región en La Plata, con más de 200 variedades de cerveza artesanal y una  feria de emprendedores, música en vivo y propuestas para públicos de todas las edades.

Estos son los horarios en los que estará abierto el evento:

- Viernes 6 de 18 a 01hs 
- Sábado 7 de 16 a 02hs
- Domingo 8 de 14 a 01hs

Los organizadores recomiendan utilizar el transporte público o designar a una persona que no consuma alcohol para conducir.

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
Tags

Registrate gratis para seguir leyendo

Ya leíste varias notas de El Día. Creá tu cuenta gratuita y seguí accediendo al contenido del diario.

Registrarme

¿Ya tenés cuenta? Ingresar

Has alcanzado el límite de notas gratuitas

Suscribite a uno de nuestros planes digitales y seguí disfrutando todo el contenido de El Día sin restricciones.

Básico Promocional mensual

$570/ mes

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme

Full Promocional mensual

$740/ mes

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

Para disfrutar este artículo, análisis y más, por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Básico Promocional mensual

$570/ mes

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme

Full Promocional mensual

$740/ mes

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

¿Querés recibir notificaciones de alertas?