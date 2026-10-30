Festival de la Cerveza Capital en La Plata

Llega una nueva edición del Festival de la Cerveza Capital, organizado por la Asociación de Cerveceros Artesanales Platenses (ACAP) e Islas Malvinas Asociaciones de Cervecerías Artesanales (IMACA), y con el acompañamiento de la Municipalidad de La Plata. Se realizará del viernes 6 al domingo 8 de noviembre en el Camping Municipal de 122 y 56, con entrada libre y gratuita.

Se trata de un festival que reúne a productores cerveceros de la región en La Plata, con más de 200 variedades de cerveza artesanal y una feria de emprendedores, música en vivo y propuestas para públicos de todas las edades.

Estos son los horarios en los que estará abierto el evento:

- Viernes 6 de 18 a 01hs

- Sábado 7 de 16 a 02hs

- Domingo 8 de 14 a 01hs

Los organizadores recomiendan utilizar el transporte público o designar a una persona que no consuma alcohol para conducir.