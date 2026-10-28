Garantix consolida su expansión nacional a través de un acuerdo clave con Mudafy

El sistema de garantías de alquiler perteneciente a Yacoub Real Estate & Developers se incorpora como solución recomendada en la plataforma de Mudafy en todo el país, con el objetivo de dotar de mayor previsibilidad, rapidez y seguridad a las transacciones locativas.

El mercado inmobiliario argentino transita una etapa de reconfiguración en la que la eficiencia operativa, la agilidad en la gestión y la reducción de fricciones contractuales defi nen la competitividad de los servicios. En ese escenario, el acceso a garantías confi ables continúa siendo uno de los puntos neurálgicos para concretar operaciones locativas con celeridad y resguardo patrimonial.

Atendiendo a esta necesidad estructural, Garantix y la proptech Mudafy alcanzaron una alianza estratégica a escala nacional destinada a optimizar y dinamizar los contratos de alquiler en todo el territorio argentino.

El acuerdo establece la incorporación de Garantix como una solución recomendada por las ofi cinas y asesores de la red Mudafy para quienes buscan concretar contratos de locación. De esta manera, el sistema de garantías desarrollado bajo el respaldo corporativo de Yacoub Real Estate & Developers amplía su presencia en el ecosistema digital, facilitando que tanto propietarios como inquilinos e intermediarios cuenten con una herramienta ágil que mitigue los riesgos habituales del sector.

Mudafy: una red inmobiliaria con ADN tecnológico

La envergadura del acuerdo se explica en gran medida por el alcance de la red Mudafy. Fundada en 2019 por los emprendedores argentinos Franco Forte y Lucas Díaz, la compañía nació con el propósito de resolver los puntos de fricción históricos de las transacciones inmobiliarias combinando tecnología propia, analítica de datos y asesoramiento humano de punta a punta. Hoy ese modelo se expresa en una red de más de 30 ofi cinas y más de 600 asesores que acompañan a cada cliente para comprar, vender y alquilar, desde la primera búsqueda hasta la escritura.



Su modelo disruptivo captó rápidamente la atención de los principales polos de innovación globales: fue seleccionada e impulsada en Silicon Valley por la prestigiosa aceleradora Y Combinator y logró capitalizar rondas de inversión lideradas por fondos de primer nivel mundial como Founders Fund (la firma de venture capital fundada por Peter Thiel que respaldó en sus inicios a compañías como SpaceX, Airbnb y Facebook).

Detrás de cada asesor de la red hay tecnología desarrollada por la propia compañía. Fénix, el CRM de Mudafy, combina datos del mercado en tiempo real con inteligencia artificial: muestra a qué valores se cierran las operaciones en cada zona, perfila a cada comprador, sugiere cómo mover cada propiedad e incluso mejora las fotos y arma los planos de los avisos. Esa base tecnológica se complementa con una comunidad de ofi cinas que comparten oportunidades y se capacitan de forma permanente, y con el portal mudafy.com.ar, cuyas consultas llegan directamente a los asesores. Con oficinas en la Ciudad de Buenos Aires, el GBA, Córdoba y Mendoza, presencia en México desde 2020 y más de 5.000 propiedades publicadas en exclusiva, Mudafy se consolida como una de las redes inmobiliarias de mayor crecimiento de la región.

Garantix: conocimiento del negocio y solvencia operativa

Garantix surge como una respuesta concreta a una de las barreras históricas del mercado residencial y comercial: la dificultad del inquilino para presentar garantías propietarias tradicionales o avales admisibles, y la necesidad del locador de contar con una cobertura integral y jurídicamente sólida frente a eventuales incumplimientos.

Como sistema especializado de garantías de alquiler, el producto opera como un respaldo integral que cubre el canon locativo y los conceptos asociados acordados en cada contrato, reduciendo drásticamente los tiempos administrativos de calificación y aprobación. Su propuesta de valor reside en simplifi car los requisitos de acceso para el postulante sin resignar rigurosidad en el análisis crediticio, garantizando al propietario previsibilidad fi nanciera y cobro asegurado.

Al estar respaldado por la estructura y trayectoria de Yacoub Real Estate & Developers, Garantix no se presenta como un instrumento financiero aislado, sino como una herramienta nacida y diseñada desde el propio conocimiento del negocio inmobiliario. Esa pertenencia le otorga una comprensión cabal de los tiempos, contingencias y dinámicas reales que demandan las inmobiliarias y las partes intervinientes.

Sinergia estratégica y proyección federal

La convergencia entre ambas organizaciones potencia las fortalezas de sus respectivos modelos de negocio. Mudafy, consolidada como una red de ofi cinas y asesores con tecnología propia, orientada a la transparencia y la rapidez, encuentra en Garantix una respuesta operativa para destrabar operaciones que habitualmente se dilatan por falta de un aval idóneo.

Por su parte, Garantix capitaliza el despliegue geográfico y el volumen transaccional de la red para posicionar su sistema de garantías en plazas clave de todo el país. Esta complementariedad permite que la recomendación del producto fluya de manera orgánica durante el proceso de búsqueda y reserva de inmuebles, acortando la brecha entre la publicación de una propiedad y la fi rma defi nitiva del contrato.

La alianza refleja una maduración en la articulación corporativa del real estate local: la integración entre el desarrollo de productos de respaldo patrimonial y plataformas tecnológicas de intermediación masiva. En un mercado que exige respuestas cada vez más profesionales y dinámicas, la convergencia entre Garantix y Mudafy marca un paso fi rme hacia la modernización de los procesos de alquiler en Argentina.