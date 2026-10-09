Grandes descuentos con los cupones de EL DIA, todos los domingos

Todos los domingos, el diario EL DIA ofrece una cuponera exclusiva con promociones y descuentos en productos para el hogar, indumentaria y libros. La propuesta permite acceder a precios especiales en distintos artículos e incluye distintas opciones para renovar la cocina y sumar elementos de uso cotidiano, con precios pensados para aprovechar durante la vigencia de la promoción.

Entre las ofertas se destacan el combo de 3 ensaladeras a $11.900, el de 3 fruteras a $11.900 y el set de 6 tenedores, o 6 cuchillos o 6 cucharas, a $8.000. También estarán disponibles una pizzera a $9.000, un combo de 4 torteras a $27.000, una remera de la 12 a $15.0000 y una pelota Nº5 a $9.800.

La cuponera forma parte de las propuestas especiales que EL DIA ofrece a sus lectores, con productos seleccionados y beneficios exclusivos durante los días de la promoción.

Puntos de venta y horarios

Los productos estarán disponibles para la venta en la sede central del diario EL DIA, ubicada en diagonal 80 Nº 817, con atención al público de 9 a 16 horas.

Los interesados podrán acercarse durante el horario de atención y acceder a los productos incluidos en la cuponera, sujetos a disponibilidad.

También se ofrece servicio a domicilio para compras mayores a $30.000, llamando al 4120123.

Para pedir el diario, se puede comunicar al 4120123 de 8:30 a 16:30. de lunes a viernes

Todo lo que trae el diario EL DIA del domingo

Además de los descuentos, la edición dominical de EL DIA llegará con el suplemento Temas, que ofrecerá una variedad de contenidos sobre actualidad, sociedad, salud, literatura, espectáculos y entretenimiento.

Además, habrá historias curiosas y humanas, y en las páginas de espectáculos se podrán encontrar críticas de películas, series y programas.