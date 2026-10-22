Grupo Randazzo donará su auto 100.000 para impulsar una causa de la comunidad

Con más de cinco décadas de trayectoria, Grupo Randazzo celebra un hito en su historia: la entrega del auto número 100.000. Para compartir este logro con la comunidad que acompañó su crecimiento, el Grupo donará ese vehículo a una organización o institución que lo necesite para potenciar su labor social.

Bajo la consigna “El auto 100.000 busca su próximo destino”, la iniciativa invita a instituciones, organizaciones y entidades con una labor social o comunitaria comprobable a contar su historia y explicar cómo un vehículo podría ayudarlas a llegar más lejos.

La postulación se realiza en grporunacausa.com.ar, donde las entidades deberán completar un formulario y subir un video de hasta 60 segundos. En él deberán presentar quiénes son, qué trabajo realizan, a quiénes acompañan y cómo utilizarían el vehículo. No se requiere una producción profesional, el objetivo es conocer de manera clara y auténtica el trabajo de cada institución.

Las postulaciones se recibirán hasta el 18 de noviembre. Un comité evaluará la documentación, la labor de las entidades y el impacto que podría generar la incorporación del vehículo.

El viernes 27 de noviembre se darán a conocer las 10 instituciones seleccionadas, cuyas historias se publicarán en las redes sociales oficiales de Grupo Randazzo. Desde ese día y hasta el 13 de diciembre, la comunidad podrá votar para elegir las tres causas que avanzarán a la instancia final.

La terna finalista se anunciará el 16 de diciembre. Las tres instituciones participarán de la Fiesta de Fin de Año de Grupo Randazzo, el 18 de diciembre, donde se realizará la votación final que definirá qué organización recibirá el auto 100.000.

Con esta acción, Grupo Randazzo busca transformar un logro de su trayectoria empresarial en una oportunidad para quienes trabajan por la comunidad.

Información y postulaciones: grporunacausa.com.ar

Consultas sobre la convocatoria: info@gruporandazzo.com.ar



