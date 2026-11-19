La Escuela Italiana de La Plata (ICI, Instituto de Cultura Itálica), ha celebrado este año su 130º aniversario. Nacida del sueño y esfuerzo de aquellos pioneros que buscaban mantener vivas sus raíces a la vez que contribuían a edificar la hermosa ciudad de La Plata, la Escuela Italiana es ahora una comunidad donde no solo se aprenden idiomas y ciencias, sino que también se construye la pasión por los valores, la cultura y la actualidad de Italia.

Para ello, a la vez que cumple con todas las exigencias educativas de la Dirección General de Cultura y Educación de la Provincia de Buenos Aires, la Escuela Italiana ofrece en simultáneo una formación integral que cumple con todos los requerimientos del Ministero dell'Istruzione e del Merito de Italia para los niveles primario y secundario. Sus alumnos obtienen, por medio de evaluaciones realizadas y supervisadas por el sistema educativo italiano, los certificados de estudios correspondientes a la Scuola Secondaria di Iº Grado (ex Licenza Media) y a la Scuola Secondaria di IIº Grado (ex Maturita), válido para ingresar a universidades de la Comunidad Económica Europea. Al ofrecer esta doble titulación primaria y secundaria con certificación oficial, el Instituto de Cultura Itálica (bilingüe y bicultural) es en la actualidad la única Escuela Paritaria de la ciudad de La Plata.

Para fortalecer aún más sus oportunidades de desempeño e inserción, los alumnos de la Escuela Italiana tienen una sólida formación curricular en idioma inglés, egresando con un nivel B2. Esto les permite comunicarse de forma independiente en diversos entornos académicos y profesionales, y los habilita a poder rendir los First B2 (First Certificate Exam). Desde la institución se les brinda toda la ayuda académica necesaria para rendir con éxito el Oxford Test of English, y así obtener una certificación fehaciente de sus habilidades en lectura y escritura, comprensión auditiva, uso correcto del idioma y su capacidad para comunicarse.

La educación inicial da comienzo a la oferta educativa del ICI. Con la incorporación de la Sala de 2 años desde este año, los pequeños estudiantes aprenden a generar vínculos afectivos y de confianza que fortalezcan la seguridad personal, desarrollando la comunicación y expresión a través de diversos lenguajes. Las actividades están dirigidas al desarrollo de la identidad y sentido de pertenencia, fomentando la creatividad, el disfrute por explorar, la participación colectiva, el cuidado preventivo de la salud y la articulación con otros organismos. Para ello se alientan actitudes solidarias, de cuidado mutuo, diálogo y resolución cooperativa de conflictos. Desde la Sala de 3 años, niños y niñas se familiarizan con la tecnología de forma lúdica e intuitiva, dando sus primeros pasos en el pensamiento computacional mediante juegos, actividades de lógica y robótica educativa adaptada a su edad.

A nivel de la educación primaria, se busca despertar la curiosidad, fomentar la autonomía y promover el aprendizaje en un entorno pluralista, creativo y democrático. Desde el inicio de este ciclo, los alumnos se sumergen en la cultura escrita, acceden al conocimiento desde diversas disciplinas y participan activamente en experiencias escolares que los forman como ciudadanos críticos y responsables. En este nivel educativo se comienzan a consolidar las competencias digitales, que les permiten a los alumnos comenzar a explorar, crear y resolver problemas utilizando la tecnología como herramienta.

En el nivel de educación secundaria, el objetivo es acompañar a los estudiantes en su maduración integral, concibiendo la escuela como un espacio donde consolidan sus elecciones personales. A través del desarrollo de competencias y habilidades, se promueve una comprensión articulada del saber, fortaleciendo el pensamiento crítico y la capacidad de aplicar conocimientos en diversos contextos. Asimismo, se enriquece la oralidad desde una perspectiva transversal y multicultural, con el propósito de brindar una formación integral que los habilite a continuar su trayectoria académica en niveles superiores con autonomía y solidez. En este nivel educativo, el enfoque se profundiza con el desarrollo de proyectos más complejos que integran programación, robótica, inteligencia artificial, diseño multimedia, edición de audio y video, y gestión avanzada de herramientas digitales. Se promueve el trabajo colaborativo y la creatividad individual, preparando a los estudiantes para el mundo académico, profesional y ciudadano en un entorno cada vez más digitalizado.

El Instituto se encarga de formar a sus propios docentes de Italiano y Educación Física, en el Instituto Alessandro Manzoni ya desde el 2004, ya que en la Ciudad no contamos con el profesorado de Italiano en la UNLP.

Estos objetivos se acompañan de jornada completa, robótica curricular y comedor integrado; así como de proyectos transversales: Proyecto huerta, Proyecto solidario Chaco (en la comunidad Taco Pozo del impenetrable chaqueño), viajes programáticos desde tercer grado, viaje de estudios a Italia, competencias deportivas, así como olimpíadas intercolegiales, provinciales e internacionales. Así, a través de propuestas innovadoras y dinámicas, se busca fomentar la solidaridad ciudadana y propiciar un pensamiento creativo, preparando a los alumnos para los desafíos del futuro.





Formá parte de la Comunidad Educativa y Cultural del Instituto de Cultura Itálica de La Plata. Podés encontrar más información en su sitio web: www.escuelaitaliana.com o en su Instagram y Facebook: @escuelaitalianaici