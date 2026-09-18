La banda de Carlitos y Euge Quevedo llegan a Noches Capitales

La banda de Carlitos y Euge Quevedo se unen a la edición 2026 de Noches Capitales con grandes canciones reversionadas en cuarteto y sus propias creaciones que ponen de pié a miles de personas. La cita será el día 4 de diciembre en el Hipódromo de La Plata.

La venta de entradas ya se encuentra disponible con todos los medios de pago y un beneficio de 4 cuotas sin interés con tarjetas de Banco Provincia a través de www.livepass.com.ar.

La historia de La Banda de Carlitos tiene más de 30 años, pero el presente encuentra al grupo atravesando una etapa especialmente potente. La dupla conformada por Kesito Pavón y Euge Quevedo revitalizó el proyecto, multiplicó su convocatoria y llevó su música a nuevos públicos, consolidando a LBC como uno de los grandes fenómenos actuales del cuarteto.

En el año 2024, recibieron la nominación a Mejor Álbum Artista de Cuarteto por su disco La Muela proclamándose ganadores de la estatuilla. En la actualidad, se posicionan en el Top 5 de los proyectos musicales más convocantes de nuestro país combinando alegría, música, talento y unión entre ellos y su público.

Luego de haber transitado una edición deslumbrante en 2025, Noches Capitales llega con su edición 2026 en el Hipódromo de La Plata con nuevos artistas que darán vida a un ciclo que ya es un clásico y la agenda ya es excepcional.

La próxima fecha será el 19 de septiembre donde Diego Torres será el protagonista. Después de siete años, volverá a La Plata para reencontrarse con su público en un show inolvidable bajo la luna y el 23 de octubre La Konga llevará su fiesta a puro cuarteto a esta edición 2026.

Babasonicos el 14 de noviembre desplegará los sonidos de su último material “Cuerpos, Vol.1”. con un espectáculo único, imponente, y una puesta novedosa y el 21 de noviembre llegará el momento de escuchar aquellas canciones que son parte de la escena musical de la mano de La Vela Puerca, Las Pelotas y Barbi Recanati en una noche imperdible en la ciudad de las diagonales.

Mientras que el 28 de noviembre el Hipódromo de La Plata recibirá a Un Poco de Ruido para una fiesta inolvidable y el 4 de diciembre La Banda de Carlitos y Euge Quevedo dará un show a puro baile con su ritmo cuartetero en una nueva luna recientemente anunciada.

El sábado 5 de diciembre Seru Girán por Lebón y Aznar llega por primera vez a La Plata, y marcará nuevamente un hito en la historia. Los músicos presentarán las canciones más emblemáticas de nuestro imaginario colectivo en un concierto que, aclamado por el público y la crítica, es la confirmación de que las canciones de Seru Girán han pasado de generación en generación, y que hoy tanto sus letras como su música son tan actuales como cuando se compusieron.

SOBRE NOCHES CAPITALES

Noches Capitales es desde el 2024 un verdadero ritual musical que enciende el Hipódromo de La Plata, transformado para la ocasión en una sala a cielo abierto dedicada a la experiencia sonora.

Su cartelera reunió a grandes referentes como Los Fabulosos Cadillacs, YSY A, Abel Pintos, Peces Raros, Miranda!, Andrés Calamaro, Guasones, Wos, Cuarteto de Nos, Dillom, Peces Raros, Ca7riel & Paco Amoroso, Él Mató a un Policía Motorizado y Cruzando el Charco, entre otros.

El recinto, con su impronta histórica y su entorno abierto, es escenario de una comunión musical que reivindicó a la ciudad y su patrimonio como territorio vivo para la creación colectiva. Ubicado sobre avenida 44 y calle 115, el icónico Hipódromo vuelve a perfilarse como el escenario ideal para disfrutar de noches especiales, junto a grandes artistas, nuevos talentos y un público que comparte la experiencia entre amigos o en familia.

La propuesta se completa con comodidades de primer nivel: estacionamiento propio, una amplia y diversa oferta gastronómica con sello local, un sector VIP con vista preferencial y activaciones artísticas que acompañan cada jornada entre show y show.

En su última edición Noches Capitales vibró junto a 10 artistas consagrados durante 11 fechas inolvidables, conformando una de las grillas más explosivas del 2025 que seguramente doblará la apuesta este año, celebrando a cielo abierto la música argentina junto a multitudes.

LA AGENDA DE “NOCHES CAPITALES 2026”

12 DE SEPTIEMBRE

LAS PASTILLAS DEL ABUELO

19 DE SEPTIEMBRE

DIEGO TORRES

23 DE OCTUBRE

LA KONGA

14 DE NOVIEMBRE

BABASONICOS

21 DE NOVIEMBRE

LA VELA PUERCA + LAS PELOTAS Y BARBI RECANATI

28 DE NOVIEMBRE

UN POCO DE RUIDO

4 DE DICIEMBRE

LA BANDA DE CARLITOS Y EUGE QUEVEDO

5 DE DICIEMBRE

SERU GIRÁN POR LEBÓN Y AZNAR

