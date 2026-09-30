La combinación perfecta para vender una propiedad

Vender una propiedad requiere llegar a la mayor cantidad posible de potenciales compradores. Por eso, EL DIA ofrece una propuesta que combina el alcance de sus plataformas digitales con la presencia del aviso en la edición impresa del diario.

La promoción incluye la publicación de la propiedad durante 30 días en eldia.com y viviendas.eldia.com, más un clasificado de 10 palabras en la edición impresa de EL DIA, todo por $7.500.

Todo el paquete tiene un valor de $7.500, convirtiéndose en una alternativa para quienes quieren promocionar una casa, departamento, terreno u otra propiedad y ampliar las posibilidades de encontrar interesados.