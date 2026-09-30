Educación

Clasificados

Fúnebres

Mercados Online
TEMAS DE HOY:
Último momento
Marcas y Tendencias

La combinación perfecta para vender una propiedad

Por Redacción

Vender una propiedad requiere llegar a la mayor cantidad posible de potenciales compradores. Por eso, EL DIA ofrece una propuesta que combina el alcance de sus plataformas digitales con la presencia del aviso en la edición impresa del diario.

La promoción incluye la publicación de la propiedad durante 30 días en eldia.com y viviendas.eldia.com, más un clasificado de 10 palabras en la edición impresa de EL DIA, todo por $7.500.

Todo el paquete tiene un valor de $7.500, convirtiéndose en una alternativa para quienes quieren promocionar una casa, departamento, terreno u otra propiedad y ampliar las posibilidades de encontrar interesados.

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme

Registrate gratis para seguir leyendo

Ya leíste varias notas de El Día. Creá tu cuenta gratuita y seguí accediendo al contenido del diario.

Registrarme

¿Ya tenés cuenta? Ingresar

Has alcanzado el límite de notas gratuitas

Suscribite a uno de nuestros planes digitales y seguí disfrutando todo el contenido de El Día sin restricciones.

Básico Promocional mensual

$570/ mes

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme

Full Promocional mensual

$740/ mes

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

Para disfrutar este artículo, análisis y más, por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Básico Promocional mensual

$570/ mes

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme

Full Promocional mensual

$740/ mes

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

¿Querés recibir notificaciones de alertas?