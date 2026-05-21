Como todos los domingos, la edición impresa de EL DIA de los domingos viene recargada. Crímenes, corrupción, inseguridad, una economía frágil... aunque es indispensable contar todo, en ocasiones genera cansancio extremo. Por eso, este diario trae los domingos una propuesta diferente: exhibir lo que otros medios no.

Si te perdiste las notas de esta semana, dejamos una selección de las más destacadas:

La era de la "recesión sexual". Por qué crece el "celibato voluntario" entre los jóvenes

"Voces para la salud". Un coro platense de adultos mayores que cantan para sanar

El fin de la intimidad soberana. El impacto del "sharenting" de la autonomía de las infancias

Sueroterapia. El boom de los "sueros vitaminados" crece entre promesas de bienestar y alertas médicas

El secreto para elevar tu estilo en otoño

Marcelo Tinelli vuelve a sus inicios. Estrena programa mundialista y piensa en el "Bailando"

Las mujeres facturan. Una cronología de la batalla entre Shakira y el fisco

Lorena Pronsky y el éxito de "Otra". Cómo reconstruir una identidad que ya no nos representa

La escritura como supervivencia. Cuando del dolor nace literatura. Entrevista a la escritora platense Agustina Naveyra

El "core" más allá de la "planchita. Por qué la estabilidad del cuerpo no pasa solo por los abdominales

Peso muerto, ¿si o no? El "monstruo" del gimnasio que muchos especialistas buscan resignificar

Hidratación en adultos: el hábito olvidado que impacta en la energía y la salud

Tener proyectos para vivir más. Por qué el propósito gana lugar en los estudios sobre envejecimiento