La Konga llega al Hipódromo de La Plata con una noche a puro cuarteto

La banda cordobesa La Konga se presentará el próximo 23 de octubre en el Hipódromo de La Plata, como parte de la programación de Noches Capitales 2026. El grupo se suma a la grilla del ciclo musical, que volverá a convertir al histórico predio platense en escenario de espectáculos al aire libre.

Con sus grandes éxitos y el ritmo que la llevó a conquistar públicos dentro y fuera del país, La Konga promete una noche dedicada al cuarteto y al baile. Su participación se incorpora a una programación que reúne a referentes de la música argentina y que continúa sumando nombres de cara a la nueva edición.

Las entradas están disponibles a través de Livepass, con todos los medios de pago y un beneficio de cuatro cuotas sin interés con tarjetas del Banco Provincia.

Noches Capitales se consolidó como una de las propuestas musicales de la ciudad y busca ofrecer una experiencia al aire libre en el Hipódromo, con distintas fechas y artistas a lo largo de la temporada 2026.