Educación

Clasificados

Fúnebres

Mercados Online
TEMAS DE HOY:
Último momento
Marcas y Tendencias

La música en vivo suma 6 y 12 cuotas sin interés

Por Redacción

La agenda de música en vivo que llega a La Plata suma una nueva propuesta para disfrutar de los próximos grandes shows. Con tarjetas de crédito de Banco Provincia, el público podrá acceder a 6 cuotas sin interés en los shows de Gonna Go y a 12 cuotas sin interés en todas las fechas de Noches Capitales.

El nuevo beneficio acompaña una programación que continúa creciendo y que reúne artistas de distintos géneros y generaciones, con propuestas que llegarán durante los próximos meses a algunos de los principales escenarios de la ciudad.

Entre los shows de Gonna Go que contarán con 6 cuotas sin interés se encuentran Tan Biónica, Conociendo Rusia, Emanero y Dyango, además de toda la programación del Teatro Ópera, uno de los espacios emblemáticos para disfrutar de la música y los espectáculos en vivo en La Plata.

La propuesta también alcanza a Noches Capitales, que contará con 12 cuotas sin interés en sus próximas fechas en el Hipódromo de La Plata. El ciclo volverá a reunir grandes artistas en un escenario al aire libre que ya forma parte de la agenda cultural y musical de la ciudad.

La programación de los próximos meses incluye a La Konga, el 23 de octubre; Babasónicos, el 14 de noviembre; La Vela Puerca, Las Pelotas y Barbi Recanati, el 21 de noviembre; Un Poco de Ruido, el 28 de noviembre; La Banda de Carlitos y Euge Quevedo, el 4 de diciembre; y Serú Girán por Lebón y Aznar, el 5 de diciembre.

A estas fechas se suma el resto de la programación de Gonna Go, con shows y experiencias en distintos venues, ampliando una agenda que propone encuentros con artistas consagrados, nuevas generaciones y diferentes estilos musicales.

Así, los próximos meses llegan con una cartelera para todos los gustos y una nueva alternativa para acompañar la compra de entradas. 6 cuotas sin interés en los shows de Gonna Go y 12 cuotas sin interés en Noches Capitales, para elegir los próximos recitales y planificar la agenda de música en vivo.

El beneficio es exclusivo con tarjetas de crédito de Banco Provincia y en  Livepass.com.ar
 

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme

Registrate gratis para seguir leyendo

Ya leíste varias notas de El Día. Creá tu cuenta gratuita y seguí accediendo al contenido del diario.

Registrarme

¿Ya tenés cuenta? Ingresar

Has alcanzado el límite de notas gratuitas

Suscribite a uno de nuestros planes digitales y seguí disfrutando todo el contenido de El Día sin restricciones.

Básico Promocional mensual

$570/ mes

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme

Full Promocional mensual

$740/ mes

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

Para disfrutar este artículo, análisis y más, por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Básico Promocional mensual

$570/ mes

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme

Full Promocional mensual

$740/ mes

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

¿Querés recibir notificaciones de alertas?