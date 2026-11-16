La Noche de las Heladerías: Vellezo tendrá 3x2 en cuartos y bites durante todo el miércoles

El helado tendrá su noche especial y Vellezo se suma a la celebración con una propuesta para disfrutar y compartir. El próximo miércoles 18 de noviembre, en el marco de La Noche de las Heladerías, la marca ofrecerá una promoción de 3x2 en cuartos y bites.

La iniciativa estará disponible durante todo el día en todas las sucursales de Vellezo, por lo que los clientes podrán aprovechar el beneficio en cualquier momento de la jornada. Además, se podrá acceder a la promoción con todos los medios de pago. La promoción tendrá vigencia hasta agotar stock, por lo que la recomendación es acercarse a cualquiera de las sucursales y aprovechar el 3x2.

Una oportunidad para celebrar La Noche de las Heladerías con más helado y una propuesta especial de Vellezo.