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¿La plata es de los dos? El dinero, un tema tabú en la pareja

Por Redacción

Como todos los domingos, la edición impresa de EL DIA de los domingos viene recargada. Crímenes, inseguridad, una economía frágil... aunque es indispensable contar todo, en ocasiones genera cansancio extremo. Por eso, este diario trae los domingos una propuesta diferente con TEMAS: exhibir lo que otros medios no. Si te perdiste los artículos de la semana pasada, dejamos una selección de las notas más destacadas de la próxima edición:

  • Agotados y sin ganas. ¿Qué pasa con el deseo sexual de los jóvenes?
  • ¿La plata es de los dos? El dinero, una de las cuentas pendientes de la pareja.
  • Renovación del registro y venta del auto: consejos y tips prácticos para evitar sorpresas.
  • Ser DJ hoy: recorrer el mundo con la música como inspiración inacabada.
  • Días grises, looks con color: cómo renovar el vestuario de primavera.
  • "Coppola, el representante". Humor, ficción y una nueva mirada sobre Guillermo Coppola.
  • La delgada línea entre ficción y realidad. Nathan Fielder y el fin de la inocencia para el documental.
  • Paula Mesa: "Siempre existieron mujeres creadoras, pero fueron invisibilizadas, la historia las borró".
  • Una enciclopedia que reconstruye la historia musical de La Plata.
  • Malvinas, un misil y una novela que nació de la investigación periodística.
  • Amores clandestinos. Fueron amantes por 10 años y una enfermedad los separó.
  • Palacio Campodónico. Los detalles de una joya arquitectónica platense.
  • 5 relojes para correr. Qué conviene comprar según el entrenamiento y el presupuesto.
  • Hongos comestibles: qué beneficios tienen para la salud y por qué conviene sumarlos a la alimentación.
  • Caminar con ritmo. El estudio que cuestiona la regla de los 10.000 pasos
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