La Plata suma el primer acelerador Halcyon de la región para tratamientos de Radioterapia

El Instituto Médico Dean Funes presentó este jueves la remodelación integral de su sede de calle 42 N° 670 y la incorporación del acelerador lineal Halcyon Elite, de Varian – Siemens Healthineers, el primero de su tipo en la región, además un tomógrafo de última generación Siemens Somatom-go up, que se utilizara especialmente para la realización de la planificación de tratamientos de nuestros pacientes, junto con un equipo de braquiterapia Varian BRAVOS.

De la presentación participaron representantes del Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires, funcionarios municipales, IOMA, PAMI, OSDE, FECLIBA y funcionarios de otros organismos. Además e directivos de otros Centros Médicos regionales. El acto contó con la presencia y bendición del rector de la Basílica de San Ponciano en La Plata: el Presbítero Guillermo Oría

El Halcyon es un acelerador lineal que obtiene imágenes tomográficas del paciente que permiten dirigir la radiación con mayor exactitud sobre el tumor y proteger los tejidos sanos que lo rodean. Además, agiliza la toma de imágenes y la aplicación de la dosis, lo que reduce el tiempo de cada sesión.

“Este equipo nos permite tratar con mayor precisión, en sesiones más cortas y con menos efectos secundarios para el paciente. Es un salto tecnológico que pone a La Plata a la altura de los estándares internacionales en radioterapia”, explicó el Dr. Carlos Narváez, director del Instituto Médico Dean Funes.

Para los pacientes, uno de los cambios más importantes es la cercanía. La radioterapia suele requerir sesiones diarias durante varias semanas, y contar con esta tecnología en La Plata permite que pacientes de la ciudad y de toda la región accedan a ella sin traslados prolongados.

El instituto incorporó también un equipo de braquiterapia BRAVOS, técnica en la que la fuente de radiación se ubica dentro del tumor o junto a él. Se utiliza, entre otros casos, en tumores ginecológicos, y complementa los tratamientos de radioterapia externa..

Por su parte la incorporación del Somatom-go up, avanzado tomógrafo, que representa un salto tecnológico clave para los tratamientos oncológicos de nuestra institución. Gracias a la alta velocidad de su camilla, los estudios se realizan en tiempo récord, lo que reduce el movimiento del paciente y garantiza la máxima precisión.

Con 25 años de trayectoria en la ciudad, el Instituto Médico Dean Funes se dedica desde 2001 al desarrollo e implementación de tratamientos de radioterapia oncológica. La remodelación y la nueva tecnología reafirman su compromiso con la salud oncológica de La Plata y la región.