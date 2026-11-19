El ciclo de conciertos Noches Capitales anunció una nueva fecha que reúne grandes figuras del rock local. La Vela Puerca, Las Pelotas y Barbi Recanati se presentarán en una nueva edición que promete variedad musical para los amantes de la música en vivo.

La cita será el 21 de noviembre en el Hipódromo de La Plata y la venta general de entradas comenzará el viernes 14/08 a las 12, con todos los medios de pago y 4 cuotas sin interés con Banco Provincia a través de www.livepass.com.ar.