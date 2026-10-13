Llegó la 14° Degustación de Cervezas Platenses

La ciudad de La Plata se prepara para recibir una nueva edición de uno de los eventos gastronómicos y culturales más consolidados de la región: la 14° Degustación de Cervezas Platenses, que se llevará a cabo el próximo 16 y 17 de Octubre en el mítico Hipódromo de La Plata. El evento, que año a año reúne a miles de amantes de la cerveza artesanal, ofrecerá en esta oportunidad un recorrido por más de 90 estilos seleccionados, presentados directamente por sus productores locales.

La iniciativa busca poner en valor el desarrollo de la cultura cervecera platense, fomentando la producción independiente y el encuentro de la comunidad. Además de la variedad de canillas, la jornada contará con una cuidada propuesta gastronómica pensada para maridar cada estilo, junto con una grilla de artistas y DJs en vivo que acompañarán la jornada desde la tarde.

Desde Acap, queremos que esta 14° edición reafirme el compromiso de la producción local con la calidad y la identidad platense. Queremos que sea una verdadera fiesta para encontrarse, probar cosas nuevas y disfrutar de lo mejor que se produce en nuestra ciudad. Por eso, este año hacemos la EDICIÓN FESTIVAL: más cerveza, más espacio, más fiesta!

Las entradas anticipadas ya se encuentran a la venta a través de All tickets o ingresando al perfil de Instagram oficial del evento @acap.lp Como novedad para esta Edición Festival, el evento sumará un sistema de tokens intercambiables por pintas. Mientras que la entrada general mantiene el clásico formato de degustación libre para ir probando distintas medidas de los estilos disponibles, quienes quieran disfrutar de una pinta entera de su cerveza favorita podrán adquirir tokens (donde 1 token equivale a 1 pinta). Los mismos se venderán en combos con descuentos progresivos: a mayor cantidad de tokens, más accesible resulta el valor por unidad.

El ticket de acceso incluye un kit de bienvenida con vaso de vidrio de regalo y 1 token de cortesía, garantizando el ingreso al predio, el disfrute de los shows y DJs en vivo, la feria emprendedora y la zona gastronómica.

FICHA TÉCNICA Y DATOS DE AGENDA

➔ Evento: 14° Degustación de Cervezas Platenses - Edición Festival

➔ Fecha: viernes 16 y sábado 17 de Octubre

➔ Hora: desde las 18 hs.

➔ Lugar: Hipódromo de La Plata, Avda. 44 y 115, La Plata

➔ Entradas: PRIMER TANDA $15.000 | https://alltickets.com.ar/evento/degustacion-de-cervezas-artesanales | Proximamente confirmamos puntos de venta presencial

➔ Tokens: Venta de tokens promocionales pre-evento por all tickets

➔ Instagram: @acap.lp

➔ ¿Qué incluye la entrada? Vaso de vidrio del evento + 1 token de regalo + acceso al predio, shows y DJs en vivo, feria emprendedora y espacio gastronómico.

➔ Sistema de consumo: Degustación libre en medidas + venta de tokens para pintas enteras (a mayor cantidad de tokens, precio promocional)