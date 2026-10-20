Lo que Abes dejó trunco Yacoub lo hace realidad: arrancó el plan de terminación de Torre Opus Nova y se abre una oportunidad única de inversión

Mientras la constructora y desarrolladora Abes dejó el proyecto Elipsis paralizado e inconcluso en una de las zonas más estratégicas de la ciudad (calle 54 entre 4 y 5), Yacoub Real Estate & Developers tomó el control definitivo del desarrollo para transformarlo en la imponente Torre Opus Nova. El mensaje para el mercado es firme y alcista: lo que una administración previa no pudo completar, Yacoub ya lo puso en marcha con auditorías técnicas y de ingeniería en pleno avance para terminar la torre y entregarla con el estándar de excelencia que caracteriza a la compañía.

En este contexto de reactivación y valorización inminente, Yacoub anuncia formalmente la apertura comercial de unidades exclusivas a la venta, ofreciendo a inversores y compradores exigentes la oportunidad de ingresar en el momento más rentable de un activo destinado a redefinir el paisaje residencial de la capital de la provincia.

La Torre Opus Nova rompe con la monotonía y la masificación de las microviviendas para elevar la vara hacia un lujo genuino, estructurado en 11 plantas de exclusivos semipisos y pisos completos de 140 m² con terminaciones de primerísima calidad. La arquitectura exterior destaca por su fachada ondulante de líneas curvas y superficies vidriadas de alta prestación, armonizadas con un jerárquico frente patrimonial en planta baja restaurado e intervenido, garantizando una transición impecable entre el espacio urbano y la privacidad de la torre.

Puertas adentro, cada departamento constituye una pieza de diseño y espacialidad pensada para el confort total.

Los semipisos y pisos disponen de un amplio e iluminado estar-comedor central con ventanales continuos de doble vidriado hermético (DVH), asegurando aislación acústica de excelencia y un asoleamiento óptimo a lo largo del día.

Las cocinas, integradas de forma elegante, cuentan con mobiliario de vanguardia, mesadas tipo Silestone y equipamiento de máxima durabilidad.

El sector privado alberga tres dormitorios, destacándose una máster suite de dimensiones generosas con baño propio, completando la distribución con toilette de recepción y baños secundarios con artefactos y griferías de alta gama.

La experiencia se corona en el nivel superior con un exclusivo sector de terraza de uso común y SUM totalmente equipado, que incorpora piscina, solárium, sectores verdes y parrilla con vistas panorámicas únicas sobre la ciudad, configurando un ámbito social de categoría para sus residentes.

Por sus generosas dimensiones, su meticulosa distribución y el nivel superlativo de sus cualidades constructivas y de diseño, estamos indiscutiblemente ante unidades residenciales de estándar premium, concebidas para un público exigente que prioriza el confort duradero y la distinción arquitectónica.

Quienes busquen asegurar su lugar en este emprendimiento y avanzar en la adquisición de su departamento pueden comunicarse de forma directa con las ofi cinas comerciales de la empresa o bien explorar en detalle las tipologías, imágenes y especificaciones técnicas a través de su sitio web en yacoub.com.ar.

El ingreso de Yacoub a este emprendimiento no sólo rescata un desarrollo que había quedado congelado por la insolvencia de Abes, sino que ratifica la capacidad corporativa de la firma para transformar pasivos urbanos en inversiones de alta rentabilidad y plusvalía inmediata.

Para quienes buscan capitalizar una oportunidad histórica de compra antes de que las obras entren en su recta final de entrega, el equipo de Yacoub Real Estate & Developers ya se encuentra asesorando de manera personalizada sobre las unidades disponibles, tipologías y planes de financiación vigentes.