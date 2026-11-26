Señores legisladores:

Los Abogados Jubilados, como Personas Mayores no queremos ni nos pueden dejar fuera del gobierno de nuestra Caja de Previsión. (Const. Nac. arts. 14bis y 28; C. Provincial arts.36 incs.6, y 40; Convención Interamericana sobre Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores, ley nacional 27360).

Desde hace 80 años y pese a sucesivas modificaciones, la ley 6716 discrimina a los abogados jubilados vedándoles elegir directamente a sus propios representantes al gobierno y administración de la Caja Previsional, como tampoco lo hacen los afiliados activos. Por eso la Caja tiene un superpoblado Directorio, pero carece de Asamblea y de Sindicatura independiente. Sus decisiones y sus balances son realizados y aprobados únicamente por los mismos Directores, por sí y ante sí. Nadie puede controlar nada. (Ni siquiera los propios Colegios).

Sus dificultades financieras, las magras jubilaciones que paga y la existencia de su sistema asistencial, deben ser motivo de preocupación para los Sres. Legisladores, porque el sistema previsional es una función propia del Estado Provincial, excepcionalmente delegada por la ley 6716 a TODO LOS ABOGADOS.

Nuestra Asociación busca el camino del diálogo constructivo y apela a la H. Legislatura para reformar la ley 6716, darnos la debida participación en ella, y evitar la continuidad de su inconstitucionalidad y discriminación hacia las personas mayores.

Asociación de Abogados Jubilados de la Caja de Previsión para Abogados (ley 6716)

abogadosjubilados@gmail.com