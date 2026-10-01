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Los peligros de que la inteligencia artificial sea la consejera de los jóvenes

Por Redacción

Como todos los domingos, la edición impresa de EL DIA de los domingos viene recargada. Crímenes, inseguridad, una economía frágil... aunque es indispensable contar todo, en ocasiones genera cansancio extremo. Por eso, este diario trae los domingos una propuesta diferente con TEMAS: exhibir lo que otros medios no. Si te perdiste los artículos de la semana pasada, dejamos una selección de las notas más destacadas de la próxima edición:

• Octubre rosa por el cáncer de mama: la importancia del acompañamiento emocional más allá del tratamiento

• Los peligros de que la inteligencia artificial sea la consejera de los jóvenes

• El deporte mixto crece en la Regió: furor de turnos, tabúes en las canchas

• Del after shave al retinol: cómo cambió la rutina de belleza de los hombres

• ¿Se puede volver atrás después de una intervención estética?

• Dolce&Gabbana y una Sicilia que siempre se reinventa

• Gremlins 3: ¿por qué nos sigue atrapando la nostalgia de los clásicos de los 80 y 90?

• Del Obelisco al pancho: la guerra santa de Nicole Neumann contra la carne

• Sólo 20 minutos: por qué un ejercicio aeróbico corto puede mejorar la salud cardiovascular

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