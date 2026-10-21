Como todos los domingos, la edición impresa de EL DIA de los domingos viene recargada. Crímenes, inseguridad, una economía frágil... aunque es indispensable contar todo, en ocasiones genera cansancio extremo. Por eso, este diario trae los domingos una propuesta diferente con TEMAS: exhibir lo que otros medios no. Si te perdiste los artículos de la semana pasada, dejamos una selección de las notas más destacadas de la próxima edición:

La inteligencia artificial les da la razón a los adolescentes y los aleja de los demás.

Los talleres literarios mantienen vivo el amor por los libros en La Plata.

Enseñar en tiempos difíciles: los desafíos de una escuela que ya no es la misma.

El problema más frecuente de la menopausia que muchas mujeres no consultan.

Celebridades y mucho estilo es una experiencia gourmet

Amores fugaces y escandalosos: los famosos que no llegaron al año.

"Silo". La mentira que nos mantiene vivos

Sofía Coppola: "Trato de hacer lo que me entusiasma sin pensar en lo que la gente va a pensar"

"Dimensión 7". Cuando la oscuridad se vuelve literatura.

La guerra que no termina cuando uno logra escapar.

La infancia, la muerte y la invención del mundo en la narrativa de Silvana Vogt.

Tiaras, diamantes y secretos de familia: el brillo de las monarquías europeas.

Salud digestiva. Qué comer, qué evitar y por qué no todas las dietas funcionan igual.

Vivir más años y vivir mejor: claves para lograrlo