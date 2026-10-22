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Luz Gaggi vuelve a tocar en La Plata: presentará su nuevo disco en el Teatro Ópera

La cantante platense se presentará el 5 de diciembre con “Mientras Busco la Gloria”, su segundo álbum de estudio, producido por Cachorro López. Las entradas ya están a la venta con todos los medios de pago y 6 cuotas sin interés

Por Redacción

Luz Gaggi volverá a encontrarse con el público de su ciudad el próximo 5 de diciembre, cuando se presente en el Teatro Ópera de La Plata para mostrar en vivo las canciones de MIENTRAS BUSCO LA GLORIA, su segundo álbum de estudio. La fecha marcará una nueva oportunidad para ver de cerca a una artista que viene ampliando su recorrido dentro y fuera del país.

Nacida en La Plata, Gaggi construyó una identidad musical alrededor de una voz de gran potencia y una interpretación que se mueve entre distintos géneros y matices. En los últimos años, su carrera sumó experiencias destacadas, como abrir el concierto de Paul McCartney en el estadio de River Plate y recibir el Discovery Award en la Latin Alternative Music Conference (LAMC), realizada en Nueva York.

Su nuevo trabajo discográfico, producido por Cachorro López, propone una mirada más personal sobre su universo musical. Además de poner en primer plano sus condiciones vocales, el álbum profundiza su faceta como compositora y refleja una búsqueda artística que encuentra en canciones como “Avión a Madrid”, “Qué Mal” y “Flores” algunos de sus puntos de partida.

El lanzamiento sucede a ALTAR, su álbum debut, y representa un nuevo capítulo para una cantante que continúa desarrollando su sonido y consolidando su lugar en la escena nacional. En el Teatro Ópera, el repertorio del nuevo disco convivirá con canciones de su primer trabajo, en un espectáculo que recorrerá diferentes momentos de su trayectoria.

La presentación tendrá un valor particular por su regreso a La Plata, la ciudad donde comenzó su historia y a la que vuelve con nuevas canciones y una carrera en expansión. La cita será el 5 de diciembre en el Teatro Ópera, con un show que permitirá conocer en directo esta nueva etapa de la artista.

Entradas: https://livepass.com.ar/events/luz-gaggi-en-el-teatro-opera-lp-2026-12-05

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