María Zysman, psicopedagoga: "Entre la IA y las aplicaciones, se creó un mundo que no es el real"

Adolescentes que utilizan a la Inteligencia Artificial para estudiar, resolver dudas y buscar contención emocional. Pero detrás de esa ayuda aparecen riesgos: delegar el pensamiento, recibir consejos inadecuados y reemplazar vínculos humanos por conversaciones con máquinas.

Esta crónica y nuevas temáticas para los lectores de EL DIA llegan al suplemento TEMAS del próximo domingo. Con propuestas disruptivas, alejadas de la agenda que desgastan al público, estos son algunos de los mejores títulos acompañados de palabras autorizadas, como siempre, de especialistas platenses:

La inteligencia artificial les da la razón a los adolescentes y los aleja de los demás. Lucas Raspall, médico psiquiatra y psicoterapeura, dijo a EL DIA: "La pereza cognitiva es un concepto que habla sobre cuánto los adolescentes van dejando de hacer por ellos mismos y lo delegan directamente a la IA, sin después pasar por el filtro del pensamiento crítico".

Enseñar en tiempos difíciles. Los desafíos de una escuela que ya no es la misma. Facundo Stazi, licenciado en Ciencias de la Educación, expresó: "La complejidad de la tarea docente requiere hoy, más que nunca, la creación de un sistema que admita distintos perfiles profesionales".

El problema más frecuente de la menopausia que muchas mujeres consultan. Macarena Alimón, ginecóloga, detalló: "Hay mucho tabú todavía. Si en la consulta no lo preguntás, hay mujeres que directamente no lo plantean".

Salud digestiva. Qué comer, qué evitar y por qué no todas las dietas funcionan igual. Maia Espejo, nutricionista, explicó: "Es fundamental conocer la historia clínica de cada paciente, identificar posibles patologías, alergias o intolerancias y, a partir de ahí, diseñar un plan alimentario variado y adaptado a sus necesidades".