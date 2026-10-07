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"Messi, héroe eterno", la revista con los grandes momentos de Leo

La Pulga ya es una leyenda y este material es ideal para conservar en papel de alta calidad parte de la historia del capitán que llevó a la Selección Argentina a lo más alto. También podés adquirir el póster. Descuentos para socios del Club EL DIA

Por Redacción

La historia de Lionel Messi está marcada por momentos inolvidables. Para todos los fanáticos del fútbol y del capitán de la Selección Argentina, el Diario EL DIA presenta “Messi, héroe eterno”, una revista imperdible que repasa la extraordinaria carrera del mejor jugador de todos los tiempos que acaba de vestir por última vez la albiceleste.

La publicación reúne los grandes momentos de la trayectoria de Messi, desde sus primeros pasos hasta las páginas más gloriosas de su historia con la camiseta argentina. Un recorrido por los partidos, las conquistas y las imágenes que quedaron para siempre en la memoria de los hinchas.

La revista es una oportunidad para guardar y volver a disfrutar la historia del capitán argentino, con una edición especialmente pensada para los admiradores de Leo.

Revista “Messi. Héroe eterno”: precio promocional

La revista tiene un precio de $4.000, pero los socios de Club EL DIA pueden conseguirla a $2.000. Además, también está disponible un póster de Messi, cuyo precio es de $3.000, con un valor promocional de $1.000 para los socios de Club EL DIA.

La revista y el póster se pueden adquirir en:

- Diario EL DIA, diagonal 80 N° 815, de lunes a viernes de 9 a 18.
- Raiders Jeans, calle 47 N° 609, de 9 a 20.

“Messi. Héroe eterno” es una invitación a recorrer los momentos que hicieron de Leo una leyenda y a conservar en papel parte de la historia del capitán que llevó a la Selección Argentina a lo más alto.

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