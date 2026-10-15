Micaela Lupiano, pediatra: “Las pantallas pueden afectar la regulación de emociones”

Entregar un dispositivo para frenar un berrinche o entretener a un nuño puede resolver una situación inmediata, pero su uso habitual puede desplazar experiencias necesarias para el neurodesarrollo. Un especialista local explica qué sucede con el lenguaje, el juego y la regulación emocional, y cómo reducir las pantallas sin culpabilizar a las familias.

Esta historia y nuevas temáticas para los lectores de EL DIA llegan al suplemento TEMAS del próximo domingo. Con propuestas disruptivas, alejadas de la agenda que desgastan al público, estos son algunos de los mejores títulos acompañados de palabras autorizadas, como siempre, de especialistas platenses:

Las pantallas pueden afectar el desarrollo infantil: qué pasa cuando el celular es un “calmante”. Micaela Lupiano, pediatra diplomada en Neurodesarrollo, dijo a EL DIA: “Las pantallas dan recompensa inmediata, en cambio, las situaciones de la vida cotidiana requieren esperar, aceptar límites y adaptarse a lo que sucede”.

Influencers de la salud. Por qué cada vez más profesionales crean contenido. Sebastián Piedrabuena, especialista en marketing de ventas para profesionales de la salud, advirtió que hoy, las plataformas permiten llegar a personas de otras ciudades, provincias e incluso países; ofrecen nuevas posibilidades para captar pacientes.

Los malos hábitos detrás de la diabetes tipo 2: comer mal, pasar horas sentado y no hacer ejercicio. Sobre ello, la médica endocrinóloga, Alejandrina González Patitucci dijo: “El abordaje terapéutico actual es integral”. Micaela Peñalba, nutricionista, agregó: “Cada vez hay más casos por el estilo de vida que se lleva en la actualidad”

El té, mucho más que una infusión. Sandra Viale, médica naturista de Villa Elisa, dice: “Los estudios sugieren que el consumo de té verde y negro podría contribui modestamente a mejorar algunos factores de riesgo cardiovascular”.

Piel y longevidad. La tendencia que apuesta por cuidar antes que corregir. Luciana Labaronnie, especialista en Medicina Estética, explica: “Hoy estamos incorporando una mirada más preventiva, que busca preservar la calidad de la piel y fortalecer sus mecanismos naturales de protección”.