Como todos los domingos, la edición impresa de EL DIA de los domingos viene recargada. Crímenes, corrupción, inseguridad, una economía frágil... aunque es indispensable contar todo, en ocasiones genera cansancio extremo. Por eso, este diario trae los domingos una propuesta diferente: exhibir lo que otros medios no. Si te perdiste las notas de esta semana, dejamos una selección de las más destacadas:

Cuando nadie golpea la puerta. La soledad de los adultos mayores, un problema que crece en silencio.

Niños híper conectados. El desafío de recuperar el encuentro cara a cara.

De la mujer en soledad a la esposa tradicional. Cómo las redes convierten estilos de vida en nuevos mandatos.

Cuando la realidad no alcanza: entre el terror, la ciencia ficción y la resistencia humana al algoritmo.

Anne Hathaway y Zendaya brillaron en el estreno de La Odisea-

Amy Winehouse, el talento descomunal y la tragedia de una estrella irrepetible.

1976, medio siglo del año en que Hollywood cambió para siempre.

El lugar de las escritoras en el nuevo mapa literario latinoamericano.

El libro que faltaba: un amor entre astros, estantes y bibliotecas.

Las puertas de La Plata. Un recorrido por la historia arquitectónica local.

El estómago no es neutro. Cómo el cuerpo decide que química activar según lo que comés.

¿El metabolismo cambia después de los 40? La ciencia pone en duda uno de los grandes mitos sobre el paso del tiempo

Y además, el suplemento de Economía Dominical y Séptimo Día con las cartas de lectores.