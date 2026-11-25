No Te Va Gustar confirma su regreso a La Plata con una fecha muy especial: el próximo 13 de marzo de 2027, la banda llegará al Hipódromo de La Plata para presentar oficialmente Florece en el Caos, su nuevo álbum.

El reencuentro llega después de su última presentación en la ciudad, el 8 de noviembre de 2025 en el Estadio UNO, donde la banda cerró su gira por los 30 años de trayectoria con un show multitudinario. Aquella noche también tuvo un adelanto muy especial: NTVG presentó por primera vez en vivo «En Llamas», una canción inédita que formaría parte de su próximo trabajo discográfico.

Ahora, con Florece en el Caos ya presentado, la ciudad de las diagonales tendrá la oportunidad de disfrutar de este nuevo material y de toda la propuesta de su gira, en un nuevo encuentro con una de las bandas más convocantes del rock latinoamericano.

Las entradas estarán disponibles a partir del jueves 26 de noviembre, desde las 10 h, a través de Livepass. Además, quienes compren con tarjetas de Banco Provincia podrán acceder al beneficio de 12 cuotas sin interés.

Una nueva oportunidad para reencontrarse con No Te Va Gustar y vivir en La Plata esta nueva etapa musical. Con una trayectoria que los convirtió en referentes del rock latinoamericano, los músicos uruguayos volverán a encontrarse con el público platense en una noche que combinará las nuevas canciones de Florece en el Caos con el recorrido musical que construyeron a lo largo de los años.