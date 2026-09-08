Noches Capitales 2026: Las Pastillas del Abuelo inauguran en ciclo en La Plata

EL 12 DE SEPTIEMBRE, EL HIPÓDROMO DE LA PLATA SE TRANSFORMA EN UNA FIESTA A CIELO ABIERTO JUNTO A LAS PASTILLAS DEL ABUELO.

La cuenta regresiva ya comenzó. En una semana, el Hipódromo de La Plata volverá a encenderse con una nueva edición de Noches Capitales, el ciclo que desde 2024 convirtió a uno de los espacios más emblemáticos de la ciudad en un escenario a cielo abierto para vivir la música en todas sus dimensiones.

El puntapié inicial de Noches Capitales 2026 será el sábado 12 de septiembre con Las Pastillas del Abuelo, una de las bandas más convocantes de la escena nacional, que llegará a La Plata para protagonizar la primera luna de una temporada que promete grandes encuentros con la música argentina.

La jornada contará además con la participación de La Grecia y BB Asul como artistas invitados, sumando nuevas voces y diferentes matices a una noche que tendrá a la música como gran protagonista.

Con una identidad construida a partir de la combinación de rock, reggae, sonidos rioplatenses y letras que atravesaron generaciones, Las Pastillas del Abuelo preparan una noche para cantar, saltar y encontrarse con esas canciones que ya forman parte del imaginario colectivo.

El Hipódromo será nuevamente el punto de encuentro. Un escenario abierto, miles de personas y una noche bajo la luna serán el marco para inaugurar una temporada que reunirá durante los próximos meses a grandes nombres de la música nacional.

La llegada de Las Pastillas del Abuelo marca además el comienzo de una nueva edición de un ciclo que año tras año amplía su propuesta y consolida al Hipódromo de La Plata como uno de los grandes espacios para disfrutar de música en vivo en la ciudad.

Después de una edición 2025 que reunió a grandes artistas y multitudes durante 11 fechas, Noches Capitales 2026 vuelve a apostar por una programación diversa y de alto impacto, con una agenda que continuará durante septiembre, octubre, noviembre y diciembre.

La programación completa de Noches Capitales 2026 continúa con:

LAS PASTILLAS DEL ABUELO

12 DE SEPTIEMBRE

DIEGO TORRES

19 DE SEPTIEMBRE

LA KONGA

23 DE OCTUBRE

BABASÓNICOS

14 DE NOVIEMBRE

LA VELA PUERCA + LAS PELOTAS

21 DE NOVIEMBRE

UN POCO DE RUIDO

28 DE NOVIEMBRE

SERÚ GIRÁN

5 DE DICIEMBRE

Las entradas ya están disponibles a través de Livepass, con todos los medios de pago y 4 cuotas sin interés con tarjetas de Banco Provincia.

La primera luna está a punto de comenzar. La Plata vuelve a encontrarse bajo el cielo del Hipódromo.